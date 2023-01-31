ТНТ вырезал из комедии «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» кадры с Галкиным и Ургантом

Российский телеканал ТНТ 28 января показал комедийный фильм 2019 года «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона», вырезав из него кадры с Максимом Галкиным и Иваном Ургантом. Внимание на это обратил телеграм-канал «продюсер от бг».

Также из фильма исчезли строчки: «Нам партия скажет направо, мы сразу направо пойдем. На правое дело идем мы направо, а скажут — налево пойдем», которые зачитывала поэтесса Лариса Рубальская.

При этом канал отмечает, что в стриминговом сервисе «ТНТ-Premier» все еще доступна нецензурированная версия фильма.

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Максим Галкин и Иван Ургант, как и многие другие российские артисты, выступили против войны в Украине. Вскоре после этого Первый канал отменил развлекательные программы с участием Урганта. Впоследствии часть из них вернули в эфир, но не авторскую передачу «Вечерний Ургант».

16 сентября Минюст РФ объявил Максима Галкина «иностранным агентом». По мнению ведомства, артист ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника — Украины. Сейчас Галкин находится за границей.