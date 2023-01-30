Война Триста сорок первый день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 января читайте здесь.
Главные новости:
- В результате обстрела Харькова российскими войсками погибла женщина, еще трое мирных жителей ранены, заявил глава региона Олег Синегубов.
- Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль села Благодатное под Бахмутом. ВСУ это отрицают.
- Олаф Шольц выступил против передачи Украине истребителей.
- Владимир Зеленский ввел санкции против компаний и лиц, которые помогают РФ перевозить оружие и военных.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
«АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой краски. Автомобили Lada можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах
Об этом сообщил «Ведомостям» представитель автоконцерна. Дилеры Lada, в свою очередь, подтвердили, что автомобили пока можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах.
Машины других цветов, по словам дилеров Lada, будут доступны «не ранее марта». Другой источник издания на рынке сказал, что ограниченная цветовая гамма сохранится как минимум до конца I квартал 2023 года, на апрель и далее, по его словам, производитель Lada пока информации не дает.
«Мы находимся в постоянном контакте с поставщиками с целью налаживания регулярных поставок. „АвтоВАЗ“ благодарен поддержке в этом вопросе, которую компания получает со стороны профильного министерства. Мы рассчитываем решить этот вопрос в ближайшие недели», — сказал представитель автоконцерна.
До начала российского вторжения в Украину основными поставщиками лакокрасочных материалов для автопрома были иностранные компании и одно совместное предприятие с российской компанией, пишут «Ведомости». После начала войны поставки лакокрасочных материалов и компонентов для их производства ограничены из-за санкций, российские предприятия обеспечить потребность автопрома в краске в данный момент не могут.
«Замену европейского сырья ищем в странах Азии, Южной Америки, Корее и других странах. К сожалению, не все пока найдено, не все сырьевые компоненты идентичны европейским. Но научно-исследовательские лаборатории российских лакокрасочных предприятий работают над этим вопросом и, надеюсь, решат его», — сообщила изданию помощница гендиректора по техническим вопросам «Русских красок» Элла Васильева.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Противник за прошедшие сутки нанес один авиационный и три ракетных удара, один из которых — по Харькову. Совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе и по населенным пунктам. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.
- Российские войска ведут наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях — обороняются.
- Противник продолжает нести потери. В один из моргов Горловки Донецкой области, только 28 января, привезли около 20 тел погибших из районов Новобахмутовки и Майорска.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, включая Минобороны.
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин утверждает, что российские силы продолжают продвижение в Угледаре и закрепились в восточной части города, сообщает РИА Новости.
Украинская сторона не подтверждает, что российским войскам удалось захватить какую-либо часть Угледара.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что накануне вторжения в Украину Владимир Путин провел с ним телефонный разговор, в ходе которого угрожал ракетным ударом. Об этом политик рассказал в документальном фильме «Путин против Запада», который выходит 30 января на «Би-би-си».
«В какой-то момент он как бы пригрозил мне и сказал: „Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту“, или что-то в этом духе», — процитировал Джонсон слова президента РФ.
Словенец Славой Жижек — один из самых известных современных левых философов. Он последовательно и страстно критикует современный капитализм и неолиберализм. После начала российского вторжения в Украину Жижек заявил, что к этой войне некорректно подходить с исключительно пацифистской позиции, а также призвал западные страны к увеличению поставок оружия Киеву — и укреплению НАТО. Это не самая популярная позиция среди западных левых интеллектуалов, многие из которых симпатизируют Путину либо высказывают мнение о том, что «Запад виноват» в этом конфликте. «Медуза» поговорила с Жижеком о том, какой, по его мнению, должна быть идеология России, можно ли назвать ее фашистским государством и почему левое движение должно пересмотреть свои взгляды на политику Европы и США.
В ночь на 30 января российские военные нанесли ракетный удар по жилому дому, сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов.
В результате обстрела погибла местная жительница, еще три человека получили ранения.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной в Украине. Спасибо, что вы с нами.