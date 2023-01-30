Война Триста сорок первый день

«АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой краски. Автомобили Lada можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах

Об этом сообщил «Ведомостям» представитель автоконцерна. Дилеры Lada, в свою очередь, подтвердили, что автомобили пока можно заказать только в белом, черном и темно-зеленом цветах.

Машины других цветов, по словам дилеров Lada, будут доступны «не ранее марта». Другой источник издания на рынке сказал, что ограниченная цветовая гамма сохранится как минимум до конца I квартал 2023 года, на апрель и далее, по его словам, производитель Lada пока информации не дает.

«Мы находимся в постоянном контакте с поставщиками с целью налаживания регулярных поставок. „АвтоВАЗ“ благодарен поддержке в этом вопросе, которую компания получает со стороны профильного министерства. Мы рассчитываем решить этот вопрос в ближайшие недели», — сказал представитель автоконцерна.

До начала российского вторжения в Украину основными поставщиками лакокрасочных материалов для автопрома были иностранные компании и одно совместное предприятие с российской компанией, пишут «Ведомости». После начала войны поставки лакокрасочных материалов и компонентов для их производства ограничены из-за санкций, российские предприятия обеспечить потребность автопрома в краске в данный момент не могут.

«Замену европейского сырья ищем в странах Азии, Южной Америки, Корее и других странах. К сожалению, не все пока найдено, не все сырьевые компоненты идентичны европейским. Но научно-исследовательские лаборатории российских лакокрасочных предприятий работают над этим вопросом и, надеюсь, решат его», — сообщила изданию помощница гендиректора по техническим вопросам «Русских красок» Элла Васильева.

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