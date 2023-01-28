Война Триста тридцать девятый день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 января читайте здесь.
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Посол Израиля в ФРГ: мы помогаем Киеву «гораздо больше, чем известно»
Об этом израильский дипломат Рон Просор заявил в интервью изданиям Funke Mediengruppe, передает Deutsche Welle.
Он призвал с пониманием относиться к сдержанной позиции Израиля. «У нас россияне в Сирии. Как вы знаете, израильская армия регулярно пресекает поставки вооружений из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украине», — заявил посол.
Второй причиной, из-за которой Израиль действует тихо, он назвал наличие в России большой еврейской общины.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди расписалась на ракете, предназначенной для удара по Украине
Соответствующее фото Ковитиди выложила в своем телеграм-канале 26 января, спустя два дня на него обратил внимание телеграм-канал ЧТД.
На прошлой неделе лидер парламентской партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сфотографировался с кувалдой от ЧВК Вагнера. Ранее кувалдой убили бывшего заключенного Евгения Нужина, который был завербован «вагнеровцами» для участия в войне и добровольно сдался украинским войскам.
WSJ: Шольц убедил Байдена начать поставки танков Украине, а не наоборот
Канцлер Германии Олаф Шольц, которого критиковали за нерешительность при поставках западных танков Украине, на самом деле сыграл значительную роль в создании «танковой коалиции» западных стран, рассказали источники The Wall Street Journal. На статью издания обратил внимание «Холод».
По их словам, именно Шольц своим заявлением о том, что Германия начнет поставлять Украине немецкий танк Leopard только при поставках американского Abrams вынудил президента США Джо Байдена снять многомесячное табу на передачу Киеву американских танков.
Также Шольц сыграл важную роль в координации европейских стран, у которых есть танки Leopard и которые готовы передать их Украине. Однако пренебрежение к объяснению своей политики ухудшило имидж канцлера Германии в процессе переговоров по танкам для Украины, пишет WSJ.
Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем в 2025 году
Глава командования воздушных перебросок генерал военно-воздушных сил США Майк Минихан заявил, что война между Китаем и США из-за Тайваня может начаться в 2025 году. Об этом он написал в служебной записке, направленной подчиненным, сообщает NBC News.
«Надеюсь, я ошибаюсь. Интуиция подсказывает мне, что воевать придется в 2025 году», — сказано в сообщении генерала. Минихан отметил, что в 2024 году и в США, и на Тайване пройдут президентские выборы, и председатель КНР Си Цзиньпин может воспользоваться этим, чтобы попытаться захватить Тайвань.
Представитель командования воздушных перебросок подтвердил подлинность отправленной служебной записки. Представитель министерства обороны США, в свою очередь, заявил, что комментарии Минихана «не отражают точку зрения министерства на Китай», а Пентагон стремится сохранить Индо-Тихоокеанский регион «мирным, свободным и открытым».
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За сутки российская армия нанесла 10 ракетных ударов (в частности, по инфраструктуре Запорожья). Из РСЗО обстрелян Очаков, есть раненые и погибшие.
- Противник ведет наступление на трех направлениях — под Бахмутом, Авдеевкой и Угледаром. ВСУ — под Купянском, Лиманом, Запорожьем и Херсоном.
- Отражены атаки россиян в Белогоровке Луганской области, в Раздоловке, Красной Горе, Бахмуте, Ивановском (на трассе Бахмут-Константиновка) Клещеевке, Дружбе, Водяном, Марьинке, Победе, Угледаре и Пречистовке Донецкой области.
- Украинские военнослужащие уничтожили самолет Су-25 и вертолет Ми-8 противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители той или иной стороны конфликта.
РБК: денежные переводы россиян в соседние страны в 2022-м побили многолетние рекорды
В 2022 году — в связи с массовым отъездом россиян и покупкой за рубежом товаров, недоступных в России из-аз санкций, — денежные переводы из РФ в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Кыргызстан достигли рекордных объемов, подсчитал РБК со ссылкой на данные центральных банков этих стран.
- Из России в Казахстан в 2022 году было направлено около 775 миллионов долларов; это рекорд как минимум с 2014 года.
- В Грузию переслали два миллиарда долларов — рекордный объем минимум с 2012 года.
- Объем денежных переводов в Узбекистан составил 14,5 миллиарда долларов, увеличившись за год в 2,6 раза.
- По итогам 11 месяцев 2022 года объем переводов из России в Армению вырос 3,1 миллиарда долларов и стал рекордным с 2004 года.
- Переводы физлиц в Кыргызстан за 11 месяцев 2022-го 2,6 миллиарда долларов, что является рекордом с 2005 года.
Посол Украины во Франции сообщил, что страны Запада пообещали Украине 321 танк
Посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил в интервью телеканалу BFM TV, что многие страны Запада согласились передать Киеву более 300 тяжелых танков.
«Сегодня многие страны официально подтвердили свое согласие поставить Украине 321 тяжелый танк. Что касается сроков поставки, то в каждом конкретном случае они разные. Некоторым (странам) нужно провести техническое обслуживание, другие решают вопросы логистики, третьи ждут, когда получат другие модели», — сказал посол. Он отметил, что Украине нужна эта помощь «как можно скорее».
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сказал, что, если танки Abrams, обещанные США, поступят в августе, то это будет «слишком поздно». Он добавил, что не знает точных сроков поставки западных танков,
Дым над городом Угледар в Донецкой области, в районе которого сейчас идут бои
Виктор Орбан сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее «ничьей землей». Посла Венгрии вызвали в украинский МИД
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с журналистами заявил, что президент России Владимир Путин не может позволить себе проиграть войну в Украине, потому что в 2024 году в очередной раз пойдет на выборы, пишет издание The American Conservative, представитель которого был приглашен на встречу с Орбаном.
При этом, по словам Орбана, полностью завоевать Украину Путин на данный момент также не может, поэтому его цель — превратить страну в «неуправляемые руины», чтобы Запад не мог представить ее как свой «приз». И у него это получается, заявил Орбан. «Сейчас это Афганистан. Ничья земля», — цитирует венгерского премьера The American Conservative.
Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко назвал слова Орбана «очередным пренебрежительным высказыванием в адрес Украины». «Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений», — заявил Николаенко, добавив, что посол Венгрии будет вызван в МИД Украины «для откровенного разговора».
Секретарь СНБО Украины: войска РФ «готовятся к новой волне» еще до 24 февраля, чтобы «иметь какие-то достижения» к годовщине
Об этом Алексей Данилов заявил в эфире украинской службы «Радио Свобода», передает «УНИАН».
«Сейчас они готовятся к максимальной активизации с учетом того, что это же люди из советского „совка“, и они считают, что если есть какая-то годовщина, то они к этой годовщине должны иметь какие-то достижения. Здесь нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне, как они сами говорят. Есть понимание, на каких участках они хотят что-то сделать», — сказал он.
По его словам, перед армией РФ стоит задача выйти на пределы Донецкой и Луганской областей, также она проводит разведку в отношении оборонных возможностей ВСУ в Запорожской области. «Сейчас уже неделю делают попытки понять, что происходит на Запорожском направлении у нас с точки зрения обороны. И сейчас есть определенное накопление войск», — добавил Данилов.
Отвечая на вопрос, возможно ли повторение февраля 2022 года, когда российские войска дошли до Киева, секретарь СНБО заявил, что «наша страна февраля 2022 и февраля 2023 года — это другая ситуация». По его словам, сейчас «бдительность на границах другая, и ВСУ сейчас совсем в другом состоянии».
В Великобритании назвали условие, при котором Украина могла бы получить истребители
Источник The Telegraph в британских военно-воздушных силах заявил, что такой сценарий может наступить, когда «Россию вышвырнут из Украины и украинцам нужно будет проводить миссии по охране своего воздушного пространства».
Он отметил, что сейчас поставки истребителей не в приоритете, хотя добавил, что «никогда не говори никогда».
Украинские власти недавно добились от западных стран поставок танков, которые они просили с самого начала войны. Теперь, по словам президента Украины Владимир Зеленского, они намерены добиваться поставок самолетов.
Фильм «20 дней в Мариуполе» о российском вторжении в Украину получил приз зрительских симпатий на кинофестивале «Сандэнс»
Документальный фильм Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе», рассказывающий о первых днях российского вторжения в Украину, получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино «Сандэнс».
Всего в секции мирового документального кино были представлены 12 фильмов. Главный приз получил фильм «Вечная память» режиссера Майте Альберди, рассказывающий о паре, страдающей болезнью Альцгеймера.
«20 дней в Мариуполе» — это документальная хроника первых дней российского вторжения. Режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко, работающие на The Associated Press, 20 дней снимали методичное уничтожение Мариуполя российскими военными.
Наступил 339-й день день войны России с Украиной, и мы продолжаем следить за событиями вокруг этого конфликта.