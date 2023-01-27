Война Триста тридцать восьмой день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 января читайте здесь.
Главные новости:
- Российский бизнесмен Роман Абрамович, принимавший участие в мирных переговорах между Россией и Украиной, продолжает участвовать в контактах между странами, но теперь его роль сводится к переговорам по обмену пленными или «зерновой сделке», пишет WSJ.
- Генпрокуратура РФ объявила «Медузу» «нежелательной» организацией. Связано ли это с антивоенной позицией нашего издания, неизвестно.
- В МАГАТЭ заявили о сильных взрывах возле Запорожской АЭС. В России это отрицают.
- Россия 26 января очередной раз атаковала Украину дронами и ракетами. По последним данным украинских властей, погибли 11 человек, еще столько же получили ранения.
- Ранее, в ночь на 26 января, армия РФ ударила по украинской территории дронами-камикадзе. Все 24 беспилотника удалось сбить, рассказали в Украине.
- Минфин США объявил ЧВК Вагнер транснациональной преступной организацией.
- Страны НАТО обсуждают поставки истребителей Украине, несмотря на опасения возможной эскалации конфликта, рассказали источники Politico.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Не менее 14 детей-сирот из Херсона российские власти перевезли в крымский детский дом «Елочка», выяснила «Верстка». Местонахождение детей журналистам удалось установить по фото на сайте «Усыновление в Московской области», где опубликовали снимки сирот с оккупированных территорий. Снимки детей с подарками разместили в рамках акции «Стань дедом Морозом», каждое фото сопровождалось рассказом ребенка о себе.
За детей младшего возраста открытки подписывали воспитатели. Так, 14 открыток были подписаны одним почерком — и в каждой упоминалось, что ребенок, который обращается к деду Морозу, приехал из Херсона. Все 14 детей были сфотографированы в одних и тех же интерьерах детского дома «Елочка», который специализируется на работе с детьми с поражениями центральной нервной системы, нарушениями психики и поведения, слуха, зрения и ВИЧ. Детский дом подчиняется крымскому Минздраву.
Два года назад этот детский дом обвиняли в ненадлежащем уходе персонала за детьми — несколько приемных семей рассказали, что забирали детей из «Елочки» с крайней степенью истощения. Их просто не кормили. Тогда в СМИ этот детдом назвали концлагерем, а условия содержания детей сравнивали с условиями в Освенциме.
Надежды российских чиновников, что Китай поможет Москве обходить санкции, не оправдались. Китай к ним не присоединяется, но аккуратно следует введенным запретам. При этом экономическая зависимость России от Китая будет только нарастать. А значит, в «развороте на Восток» Кремлю придется учитывать геоэкономические интересы Китая — подчас в ущерб собственным планам.
Какие новые риски возникли перед Россией, объясняет независимый журналист и эксперт по российской экономической политике Александра Прокопенко. «Медуза» публикует этот материал с любезного разрешения проекта Carnegie Politika.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки противник нанес 44 авиаудара, в том числе 18 с использованием беспилотников типа Shahed-136. Все дроны-камикадзе сбиты. Совершил 70 пусков ракет, 47 из которых были уничтожены. Также, совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате ударов погибли мирные жители и разрушены гражданские объекты.
- Подразделения ВСУ за прошедшие сутки отбили атаки противника в районах населенных пунктов Площанка, Невское и Червонопоповка Луганской области и Верхнекаменское, Парасковеевка, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Угледар Донецкой области.
- Под видом совместного обучения Россия продолжает наращивать авиационную группировку на территории Беларуси.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, включая Минобороны.
Российский бизнесмен Роман Абрамович, принимавший участие в мирных переговорах между Россией и Украиной, продолжает участвовать в контактах между странами, но теперь его роль сводится к переговорам по обмену пленными или «зерновой сделке». Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, посвященной миллиардеру.
По словам собеседников издания, Абрамович доводит до Путина позицию Киева, а затем доносит точку зрения Кремля до украинской стороны. В том числе он помогает с небольшими обменами пленных каждые несколько недель.
Германия и США официально объявили, что все-таки передадут Украине танки — в середине января аналогичное заявление сделали власти Великобритании. Много месяцев союзники не решались на такой шаг, опасаясь ответной реакции Кремля. О том, насколько танки могут изменить ситуацию на фронте и чем на это в действительности может ответить Россия, «Медуза» поговорила с военным исследователем Кириллом Михайловым.
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал лишить Срджана Джоковича — отца сербского теннисиста Новака Джоковича — аккредитации на теннисном турнире Australian Open.
Таким образом посол отреагировал на видео, снятое во время Australian Open. На нем Джокович-старший появился рядом с болельщиком в футболке с буквой Z и надписью «Где мы, там Россия», который держал российский флаг с портретом российского президента Владимир Путина.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной в Украине. Спасибо, что вы по-прежнему с нами.