Война Триста тридцать восьмой день

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 января читайте здесь.

Главные новости:

Российский бизнесмен Роман Абрамович, принимавший участие в мирных переговорах между Россией и Украиной, продолжает участвовать в контактах между странами, но теперь его роль сводится к переговорам по обмену пленными или «зерновой сделке», пишет WSJ.

Генпрокуратура РФ объявила «Медузу» «нежелательной» организацией. Связано ли это с антивоенной позицией нашего издания, неизвестно.

В МАГАТЭ заявили о сильных взрывах возле Запорожской АЭС. В России это отрицают.

Россия 26 января очередной раз атаковала Украину дронами и ракетами. По последним данным украинских властей, погибли 11 человек, еще столько же получили ранения.

Ранее, в ночь на 26 января, армия РФ ударила по украинской территории дронами-камикадзе. Все 24 беспилотника удалось сбить, рассказали в Украине.

Минфин США объявил ЧВК Вагнер транснациональной преступной организацией.

Страны НАТО обсуждают поставки истребителей Украине, несмотря на опасения возможной эскалации конфликта, рассказали источники Politico.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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