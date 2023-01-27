Северная Корея пообещала «всегда быть в одном окопе» с Россией
Северная Корея «всегда будет в одном окопе с армией и народом России», которая ведет борьбу с «империалистическими силами» США и Запада. Об этом говорится в заявлении Ким Е Чжон, сестры лидера КНДР Ким Чен Ына.
Ким Е Чжон в своем заявлении раскритиковала поставку американских танков Украине, заявив, что таким образом США пытаются «достичь своей цели гегемона путем дальнейшего расширения опосредованной войны, направленной на уничтожение России».
По мнению Ким Е Чжон, Запад «игнорирует озабоченность России» в области безопасности, а США являются главным виновником продолжающейся в Украине войны.
Как бы империалистические коалиционные силы ни бесновались, ни в коем случае им нельзя сломить героический дух армии и народа России, которые обладают высоким патриотизмом, упорством и стойкой духовной силой. Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
Ким Е Чжон — одна из самых влиятельных людей в Северной Корее. Как считается, она входит в ближний круг Ким Чен Ына. Официально она занимает пост заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи.
КНДР после вторжения РФ в Украину последовательно поддерживала позицию Москвы. Северная Корея голосовала против осуждающих Россию резолюций в ООН, а также единственная в мире официально поддержала итоги «референдумов», после которых были аннексированы украинские территории. При этом никто из политического руководства КНДР до сих пор не выражал поддержку Москве в публичных речах.