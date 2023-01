В Испании задержали 74-летнего бывшего госслужащего, подозреваемого в рассылке бомб по почте. Одну из них доставили в посольство Украины

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Испанские полицейские около посольства Украины в Мадриде. 2 декабря 2022 года Carlos Lujn / Contacto / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Полиция Испании задержала местного жителя, подозреваемого в том, что он отправил шесть пакетов со взрывчаткой по разным адресам в Испании, в том числе в резиденцию премьер-министра и в посольство Украины в Мадриде. Об этом со ссылкой на источники сообщают испанские газеты El Pais и ABC, а также телеканал La Sexta.

Дело расследуется по статье о терроризме. Подозреваемого задержали 25 января на улице в городе Миранда-де-Эбро, провинция Бургос. В его доме в городе Бургос провели обыск. Имя задержанного не сообщается. Известно, что это 74-летний испанец, который до выхода на пенсию работал государственным служащим в городском совете Витории, административном центре Страны Басков. По словам источников газеты ABC, это «одинокий и странный человек с пророссийскими взглядами». В полиции отметили, что ранее мужчину не привлекали к уголовной ответственности.

По версии следствия, мужчина, предположительно, действовал один и не был связан с какой-либо группировкой.

Как считает следствие, подозреваемый в два этапа в конце ноября 2022 года отправил шесть пакетов с примитивными бомбами, пишет La Sexta. Все письма содержали самодельные взрывные устройства из пороха от пиротехнических изделий. Бомбы взрывались при помощи лески, приводившей взрывные устройства в действие. Некоторые письма содержали металлические шарики и болты в качестве поражающих элементов.

Первый из конвертов ушел обычной почтой в резиденцию премьер-министра Испании, 24 ноября бомбу обезвредила служба безопасности (об этом стало известно уже после всех остальных случаев). В конце ноября — начале декабря пакеты с бомбами поступили в министерство обороны Испании, в посольства Украины и США, в компанию Instalaza, поставляющую оружие Украине, а также в спутниковый центр Евросоюза на авиабазе в городе Торрехон-де-Ардос в провинции Мадрид (спутниковый центр предоставляет информацию Украине).

В одном случае — в посольстве Украины в Мадриде — бомба детонировала, из-за чего сотрудник службы безопасности получил легкое ранение руки. Почти во всех случаях письма с бомбами были уничтожены. Но конверт, отправленный в спутниковый центр ЕС, стал единственным, который остался цел. Благодаря этому письму следователи получили ДНК предполагаемого отправителя, но его данных не оказалось в базе полиции.

Следователи установили, что все конверты были подписаны от руки, предположительно, пожилым человеком (на это указывал анализ почерка), и отправлены с несуществующего почтового адреса. СМИ отмечают, что это были не обычные конверты, а с особым тиснением и размером 20 на 15 сантиметров. Полицейские установили компанию, которая продавала такие конверты онлайн, после чего проверили всех покупателей и вышли на подозреваемого из Бургоса. Также следователи установили, что на конвертах были наклеены почтовые марки, выпущенные тиражом 135 тысяч экземпляров 24 апреля. Это позволило полиции установить место, где предполагаемый отправитель купил их.

Первоначально власти Испании связали отправку писем с российским вторжением в Украину. МИД Украины утверждал, что после случившегося в Испании в украинские посольства и консульства в семи странах Евросоюза прислали пакеты со следами крови и глазами животных внутри. Полиция Испании считает, что мужчина, задержанный в Бургосе, не связан с почтовыми отправлениями в других странах ЕС.

Газета The New York Times ранее в январе сообщила, что, по мнению властей США и ЕС, письма со взрывчаткой могли рассылать члены ультраправого по заданию Главного управления Генштаба ВС РФ (больше известного как ГРУ). В посольстве РФ в Испании называли статью газеты «фантастической». Испанские СМИ отмечают, что на момент публикации The New York Times полиция уже следила за подозреваемым из Бургоса.