NYT: США связали ГРУ с отправкой посылок с бомбами в Испании

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Власти США и ЕС считают, что российская разведка причастна к рассылке пакетов со взрывчаткой, которая произошла в конце 2022 года в Испании, сообщает газета The New York Times со ссылкой на официальных представителей США.

По версии следователей из Испании и других стран, посылки могли рассылать члены ультраправого по заданию Главного управления Генштаба ВС РФ (прежнее название — ГРУ).

Собеседники газеты считают, что этой операцией российская военная разведка хотела проверить работу прокси-групп на случай, если Россия решит обострить конфликт в Украине, а также показать, что Москва может наносить удары внутри Европы, в том числе в столицах государств — членов НАТО. Тем не менее представители США отметили, что в данный момент у них нет информации о том, что российские власти планируют новые операции в Европе.

«Это похоже на предупредительный выстрел. Россия посылает сигнал, что она готова использовать террористические прокси для ударов в тылу Запада», —сказал Натан Сейлз, работавший координатором Госдепартамента по борьбе с терроризмом в администрации 45-го президента США Дональда Трампа.

В конце 2022 года в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, из-за чего сотрудник службы безопасности получил легкое ранение. Взрывное устройство находилось в конверте, адресованном послу Сергею Погорельцеву. Дипломат допустил, что за отправкой пакета со взрывчаткой могла стоять Россия.

Позже стало известно и о других взрывных устройствах, которые направили по разным адресам в Испании: премьер-министру Педро Санчесу, в Минобороны, в посольство США в Мадриде, на авиабазу, а также на адрес компании Instalaza, которая поставляет оружие Украине.

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