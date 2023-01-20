Из порта в Хорватии пропала яхта, которую связывают с Алишером Усмановым и Ириной Винер. Лодка находилась под санкциями

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35-метровая яхта «Ирина ВУ» (Irina VU), конфискованная в рамках санкций против российских бизнесменов, пропала с пристани в Хорватии, сообщил министр морских дел, транспорта и инфраструктуры Хорватии Олег Буткович.

Чиновник подтвердил сообщения хорватских СМИ о том, что в октябре 2022 года лодка уплыла из порта Бетина на острове Муртер. По данным издания Večernji list, сейчас яхта находится в турецком Дидиме.

Олег Буткович отметил, что яхта смогла покинуть территорию страны, поскольку у портовых властей не было информации о том, какие активы россиян заморожены в Хорватии.

Министр заявил, что принимает на себя ответственность за произошедшее, добавив, что в связи с инцидентом уволил трех человек, которые, впрочем, «не сделали ничего намеренно».

Хорватские СМИ связывали яхту с олигархом Алишером Усмановым и его бывшей супругой, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер.

Представитель Усманова заявил РБК, что бизнесмен «не владеет яхтой Irina VU, которая упоминается в хорватской прессе, и никак не может быть связан с ее исчезновением из порта Бетина». Ирина Винер это не комментировала.

После российского вторжения в Украину Алишер Усманов, как и многие другие российские бизнесмены и политики, попал под санкции США, ЕС и других западных стран. Усманов говорил, что попал в санкционные списки из-за «сфабрикованных и голословных обвинений».

Алишер Усманов и Ирина Винер развелись в июле 2022 года.