Politico: США отправят Украине более современные танки Abrams, но без секретной брони

Власти США собираются поставить Украине танки Abrams более современной модификации M1A2, сообщает Politico со ссылкой на источники. Эту информацию подтвердили в Пентагоне.

Версия танков M1A2 имеет более сложную оптику и системы управления, чем более старая версия A1, которую армия США собирается снять с вооружения в ближайшие годы. Версия M1A2 помогает экипажам быстро отслеживать дружественные машины, определять позиции противника и обрабатывать запросы артиллерии.

По словам одного из источников Politico, 31 танк Abrams, обещанный Украине американскими властями, поставят без секретной брони, в состав которой входит обедненный уран. Собеседник издания пояснил, что власти США запрещают экспорт таких машин, но существуют и другие типы брони, которые можно экспортировать.

Politico допускает, что Abrams появятся в Украине через несколько месяцев, «а, возможно, и лет», поскольку Вашингтон решил предоставить Киеву не имеющиеся запасы, а купить танки у General Dynamics. На заводе компании в Огайо, единственном, где строят Abrams, ежемесячно выпускают по 12 танков, но сейчас предприятие занимается выпуском машин для Тайваня и Польши. Поставки 108 танков для Тайваня намечены на 2024 год, а 250 танков для Польши — на 2025 год.

Ранее в Белом доме заявили, что танки поставят лишь через несколько месяцев. Замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила 26 ноября, что Вашингтон не успеет предоставить танки Киеву к весне.

В последние дни несколько западных союзников Украины объявили о планах поставить киевским властям боевые танки. Так, Германия объявила 25 января, что через три месяца передаст Киеву немецкие танки Leopard 2. 26 января Канада решила передать Украине четыре танка Leopard 2. Великобритания ранее заявила, что направит в Украину 14 своих танков Challenger 2, их поставка ожидается до конца марта.

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