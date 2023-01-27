Посол Украины призвал выгнать отца Новака Джоковича с Australian Open из-за того, он позировал с болельщиком в Z-футболке

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал лишить Срджана Джоковича — отца сербского теннисиста Новака Джоковича — аккредитации на теннисном турнире Australian Open. Об этом Мирошниченко заявил AFP, передает France 24.

Таким образом посол отреагировал на видео, снятое во время Australian Open. На нем Джокович-старший появился рядом с болельщиком в футболке с буквой Z и надписью «Где мы, там Россия». В руках болельщик держит российский флаг с портретом российского президента Владимира Путина.

Мужчина на видео приветствует «брата » и говорит: «За наших братьев там в Москве». Стоящий рядом с ним Джокович-старший добавляет: «Да здравствует Россия».

Инцидент произошел вечером 25 января. Австралийская теннисная ассоциация заявила, что тогда из Мельбурн-парка, где проходит Australian Open, удалили нескольких человек с «неуместными» флагами и символами.

Посол Украины также заявил, что Новак Джокович, который готовится к полуфиналу Australian Open должен извиниться за своего отца и публично осудить российское вторжение в Украину. Ни Джокович, ни его менеджмент пока не отреагировали на этот призыв.

На прошлой неделе организаторы Australian Open запретили демонстрацию российских и белорусских флагов во время турнира. Такое решение было принято после того, как флаг РФ появился на трибунах во время матча россиянки Камиллы Рахимовой против украинской теннисистки Катерины Байндль.

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