За время войны в Украине были повреждены сотни религиозных сооружений. Половина из них принадлежит Украинской православной церкви

В Украине за 11 месяцев полномасштабной войны были повреждены или разрушены по меньшей мере 307 религиозных сооружений, в число которых входят церкви, мечети, синагоги, а также административные и образовательные здания религиозных общин. Об этом сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

По данным ведомства, из пострадавших религиозных сооружений пять принадлежали мусульманской общине, еще пять — иудейской. Из оставшихся разрушенных зданий 142 объекта принадлежали Украинской православной церкви, которая в мае 2022 года объявила о независимости от Московского патриархата.

Еще 30 принадлежали протестантским общинам, 21 — Православной церкви Украины, пять — Римско-католической церкви, четыре — Украинской греко-католической церкви. Еще 95 зданий принадлежали Свидетелям Иеговы.

Больше всего разрушенных и пострадавших религиозных сооружений находятся в аннексированных Донецкой и Луганской областях — 75 и 59 объектов соответственно. В Киевской области пострадало 43 здания, в Харьковской — 38.

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