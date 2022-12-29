Как украинская армия отвоевала Харьковскую область и Херсон The Washington Post рассказала о самых успешных контрнаступлениях ВСУ, собрав свидетельства участников этих событий

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Украинские военные у линии фронта в Херсонской области. 7 ноября 2022 года Hannibal Hanschke / EPA / Scanpix / LETA

В сентябре украинская армия освободила большую часть Харьковской области, а в ноябре вернула под свой контроль Херсон. Для ВСУ эти победы стали крупнейшими с конца марта, когда российские войска отступили с севера страны, из Киевской, Сумской и Черниговской областей. Газета The Washington Post поговорила с более чем 35 источниками, среди которых были офицеры украинской армии, киевские чиновники и официальные лица из США и ЕС, чтобы описать, как именно ВСУ удалось отвоевать Харьковскую область и Херсон. «Медуза» пересказывает этот текст.

В ВСУ еще весной поняли, что Харьковская область — подходящее направление для контрнаступления

Генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ, еще весной 2022 года понял, что захваченная Россией часть Харьковской области со стратегически важными городами Изюм и Балаклея может стать слабым местом российской армии. География местности и расположение российских сил натолкнули его на мысль, что Изюм и Балаклею можно отвоевать быстрым ударом, отрезав находящиеся там войска РФ от резервов в Белгородской области и заставив их отступить под риском окружения.

В начале войны командование российской армии превратило Изюм в крепость: в городе и близлежащих к нему населенных пунктах были размещены около 18 тысяч солдат. «Противник думал, что, поскольку в Изюме было сосредоточено так много сил и еще больше их стояло за российской границей в Белгородской области, надо быть сумасшедшим, чтобы пытаться ударить прямо в середину и расколоть [эти силы] надвое», — объяснил Сырский. Именно это он и хотел сделать.

К августу — в том числе благодаря подробным разведданным, полученным от США, — генерал знал, что число российских войск в Изюме снизилось как минимум вдвое и что самых опытных бойцов отправили в Херсон, отвоевание которого публично анонсировал Киев. Сырский планировал контрнаступление, ключевую роль в котором должна была сыграть скорость маневра. «Все зависело от первого дня — как далеко мы сможем прорваться», — сказал он.

Проблемой была нехватка артиллерии и снарядов. Подразделения, которые должны были участвовать в контрнаступлении, получили ценные гаубицы M777, снятые с более горячих точек на востоке страны (некоторые из них прибыли в ночь перед атакой), и дополнительные дроны, способные точно разведывать цели и экономить боеприпасы артиллерии (всего за пять дней активного продвижения в Харьковской области было израсходовано 32 500 снарядов — это очень много для ВСУ).

Украинские военные ведут огонь из гаубицы M777 на фронте в Харьковской области. 21 июля 2022 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Подготовка к контрнаступлению проходила в строгой секретности, но в России поняли, что ВСУ что-то планируют. Однако ответных действий не последовало. Сырский считает, что из-за бюрократии информация либо не дошла достаточно высоко по иерархии командования, либо на нее не обратили внимания. Он поручил навести понтонные мосты в районе Изюма, чтобы заставить россиян думать, будто ВСУ планируют лобовую атаку на город, и отдал приказ наступать в районе Балаклеи .

Украинские войска легко взяли Изюм. Российские солдаты бежали оттуда. Но в Лимане они оказали сопротивление

6 сентября ВСУ начали массированный артиллерийский обстрел российских позиций. Спустя несколько часов подразделение во главе с 21-летним офицером по имени Олег (он отказался называть свою фамилию, так как его родители живут на оккупированной территории — в Старобельске Луганской области) и другие украинские части малыми группами пошли в наступление. «Мы прорвали линию фронта, и враг начал паниковать. Мы атаковали сразу все передовые позиции — протяженность линии фронта была огромной — и везде был прорыв», — рассказал Олег.

В первый день он и его рота из примерно 100 человек прошла 17 километров и достигли села Волохов Яр. По плану, на седьмой день они должны были занять позицию к северу от Изюма. Но днем ранее Олегу сообщили, что российские части бегут, поэтому он и его рота могут войти в город. Когда они дошли до центра Изюма, увиденное их поразило. Исправные танки, готовые к бою гаубицы, заполненные бензовозы — все это было брошено.

Олег позвонил родителям. Отец очень удивился, что его сын в Изюме. Олег пообещал, что скоро будет в Старобельске. Это было шуткой лишь отчасти — ему и правда казалось, что скоро он может оказаться дома — в 120 километрах от Изюма. Но когда через неделю он получил приказ двигаться к Лиману на севере Донецкой области, стало понятно, что все будет не так просто. Возле села Коровий Яр его рота попала под огонь российских танков; пять человек погибли, 12 получили ранения. Село удалось взять, но наступление больше не казалось легкой прогулкой.

Подразделение Олега двинулось южнее и заняло позицию в районе Лимана. Как и в Изюме, российские войска там были практически окружены, но, в отличие от Изюма, они сражались. «Все, что у них было, вся их артиллерия, танки, все било прямо по нам, по нам, по нам», — вспоминает Олег.

1 октября украинские военные вошли в Лиман.

«Они просили нашего совета. Мы ответили: „Эй, ребята, вы собираетесь откусить больше, чем сможете прожевать“»

В июле 2022 года украинские офицеры прибыли в Германию, чтобы вместе со своими коллегами из США и Великобритании провести военные игры — так называют имитацию битв или целых кампаний для проверки тех или иных военных концепций. ВСУ тогда планировали масштабное контрнаступление на юге страны, включающее в себя прорыв к побережью Азовского моря в Запорожской области, который рассек бы российские силы на юге и на востоке Украины.

Военные игры показали, что это нереалистичный план. «Они просили нашего совета. Мы ответили: „Эй, ребята, вы собираетесь откусить больше, чем сможете прожевать“. Это не сработает», — сказал неназванный представитель Пентагона. Позднее этот же совет повторили представители Белого дома в разговорах с офисом Владимира Зеленского. Украинцы послушались совета и сосредоточились на менее амбициозной цели — отвоевании Херсона.

Командующий Оперативным командованием «Юг» Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Андрей Ковальчук, которому поручили эту операцию, должен был разбить российские силы в Херсоне — и как минимум заставить их отступить. Он поручил бить из РСЗО HIMARS по линиям снабжения 25-тысячной российской группировки в Херсоне на Днепре: автомобильному и железнодорожному Антоновским мостам и трассе, пролегающей через дамбу ГЭС в Новой Каховке. Это наносило ущерб логистике ВС РФ, но не разрушало снабжение полностью.

Украинские войска ведут огонь из установки HIMARS в Херсонской области. 5 ноября 2022 года Hannibal Hanschke / EPA / Scanpix / LETA

Другой проблемой были линии обороны, которые российские войска успели возвести в Херсонской области (в том числе перебросив войска из Изюма). В начале сентября 32-летний командир роты по имени Юрий и его солдаты получили задания приблизиться к Новой Каховке, чтобы город попал в зону украинского артиллерийского огня. Они столкнулись с двумя линиями российских укреплений, где во рвах были спрятаны танки, и разрушительной силой российской авиации, которая забрасывала их фугасными бомбами. «Когда у нас были прямые попадания по позициям, от людей ничего не оставалось», — описал эффект этих бомбежек Юрий.

Из-за первоначальных неудач ВСУ под Херсоном был заменен командующий операцией. В Киеве это не афишировали

ВСУ несли большие потери. К октябрю ситуацию удалось стабилизировать, но в Киеве были недовольны темпами продвижения. Вместо Андрея Ковальчука командовать херсонской операцией назначили бригадного генерала Александра Тарнавского, который был заместителем Сырского при контрнаступлении в Харьковской области. Эти кадровые перестановки не афишировались, чтобы не давать повода для злорадства российской пропаганде. Тарнавский использовал прием, уже опробованный в Харьковской области — выбрал неочевидное место для атаки.

Им стал участок степи к северо-западу от Херсона. За него отвечал полковник Вадим Сухаревский, командующий 59-й мотострелковой бригадой. Преодолевая ожесточенное сопротивление, его люди прорвались через линию фронта, пытаясь подобраться к Херсону настолько, чтобы можно было обстрелять из артиллерии переправы через Днепр. «Борьба шла буквально за каждый метр», — рассказал Сухаревский.

В ночь на 9 ноября его бригада приблизилась к селу Зеленый Гай, от которого Херсон находился в пределах досягаемости артиллерийского огня. Украинцы начали бить по переправам на Днепре. Но россияне к тому времени уже начали отступление. Давление ВСУ заставило их уйти, но преследовать и разбить их украинской армии не удалось. Сухаревский объяснил это тем, что оставленная территория была сильно заминирована: в некоторых местах мины были установлены в метре друг от друга.

Владимир Зеленский приехал в Херсон 14 ноября — через несколько дней после освобождения города (хотя его окружение считало эту поездку очень опасной — российская артиллерия расположилась в нескольких километрах за Днепром). Александр Тарнавский стоял рядом с ним на центральной площади города. «Я был поражен людьми, которых увидел. Все их лица, на них просто было счастье», — заявил он.

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