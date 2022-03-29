Россия объявила о «кардинальном сокращении» военной активности на киевском и черниговском направлениях после переговоров с Украиной в Стамбуле
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Российские войска кардинально сократят военную активность на киевском и черниговском направлениях. Об этом заявил замглавы Минобороны Александр Фомин по завершении российско-украинских переговоров в Стамбуле.
Представитель ведомства подчеркнул, что это решение принято «в целях повышения взаимного доверия».
В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении.
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