Россия объявила о «кардинальном сокращении» военной активности на киевском и черниговском направлениях после переговоров с Украиной в Стамбуле

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Российские войска кардинально сократят военную активность на киевском и черниговском направлениях. Об этом заявил замглавы Минобороны Александр Фомин по завершении российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Представитель ведомства подчеркнул, что это решение принято «в целях повышения взаимного доверия».

В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении.

Новость дополняется.

Читайте также

Война Тридцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Тридцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь