В Украине прошли обыски у чиновников и бизнесменов, в том числе у Игоря Коломойского и бывшего главы МВД Арсена Авакова Накануне Зеленский анонсировал новые «кадровые решения». Неделю назад должностей лишились 11 человек

Сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности пришли с обыском домой к бизнесмену Игорю Коломойскому, сообщили украинские СМИ. По данным журналистов, обыск связан с расследованием предполагаемых махинаций вокруг . Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен (один миллиард долларов или 76 миллиардов рублей) и уклонении от уплаты таможенных платежей. По данным украинских СМИ, у Коломойского уже проходил обыск по делу «Укрнафты» осенью прошлого года.

СБУ отчиталась, что «разоблачила масштабные схемы» хищений бывшим менеджментом компаний в интересах собственников и бенефициаров «Укрнафты» и «Укртатнафты». Всего, по данным службы, зафиксированы десять эпизодов преступной деятельности, включая вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании и уклонение от уплаты налогов. В СБУ заявили, что в рамках расследования обыски прошли собственников и топ-менеджмента компаний.

Еще один обыск 1 февраля прошел у бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова. По его словам, следственные мероприятия СБУ и Государственного бюро расследований (ГБР) были связаны с делом о крушении вертолета в Броварах Киевской области 18 января. В авиакатастрофе погибли 14 человек, в том числе министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. СБУ рассматривает несколько версий аварии: нарушение правил полета (ошибка пилота), техническая неисправность вертолета и диверсия.

Как отмечает «Украинская правда», упавший в Броварах вертолет Eurocopter AS 332 Super Puma производства Airbus был передан Украине Францией в августе 2020 года. Всего по условиям соглашения, которое заключили в 2018 году на сумму в 550 миллионов евро, украинское МВД в два этапа закупило у Парижа 55 вертолетов.

«Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно. Формально отработали версию», — рассказал Аваков.

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Сотрудники СБУ также пришли к депутату Верховной рады от запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадиму Столару. С чем связан обыск, пока неизвестно.

В расследовании «Украинской правды» сообщалось, что Столар и его бизнес-партнер, депутат Игорь Абрамович с начала российского вторжения в Украину жили во Франции. В начале января они вернулись в Киев и посетили заседание Верховной рады, после чего попытались выехать за границу. Абрамовичу удалось уехать в Монако. Столар 20-21 января пытался улететь в Дубай, но его не выпустили из страны.

24 января президент Украины Владимир Зеленский запретил чиновникам на время войны выезд за рубеж с «негосударственной целью». Запрет в том числе касается депутатов.

Правоохранительные органы провели обыск и у исполняющей обязанности руководителя налоговой службы Киева Оксаны Датий. Следственные действия прошли в рамках расследования о незаконных «многомиллионных сделках» и получения возмещения НДС из государственного бюджета, в том числе путем злоупотребления служебным положением. Ущерб от этих действий в общей сложности оценили в более чем 45 миллиардов гривен (1,2 миллиарда долларов или 85 миллиардов рублей).

Издание «Страна» пишет, что во время обысков у Датий нашли «список желаний», в котором упоминаются сумочка Hermes, часы Breguet, поездки в Лондон и на Мальдивы, назначение на новые должности, соболиная шуба и желание заработать миллион долларов. Список уже высмеяли в соцсетях.

Обыски также прошли у бывшего чиновника Минобороны Украины. По словам источников «Страны», СБУ пришла к бывшему директору департамента госзакупок ведомства Богдану Хмельницкому. По данным СМИ, его подозревают в растрате 107,8 миллиона гривен (2,9 миллиона долларов или 203,8 миллиона рублей) и закупке некачественных бронежилетов на 123 миллиона гривен (3,3 миллиона долларов или 232 миллиона рублей).

Также о подозрениях по делам о коррупции объявили бывшему замглавы Минобороны Украины Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю госпредприятия «Промоборонэкспорт» Владимиру Терещенко. Шаповалова подозревают в незаконных действиях, в результате которых отдельные подразделения ВСУ не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более одного миллиарда гривен (27 миллионов долларов или 1,9 миллиарда рублей).

В отношении Терещенко ведется расследование по факту хищения путем злоупотреблений и служебных подлогов государственными средствами в размере 1,34 миллиона долларов (93,9 миллиона рублей).

Неделю назад Шаповалова уволили с должности после расследования издания «Зеркало недели». В нем говорилось, что продовольствие для украинских военных закупали по завышенным ценам. Тогда же власти Украины отправили в отставку шестерых высокопоставленных чиновников и пятерых глав регионов. Украинские журналисты связывали эти отставки с подозрениями в коррупции.

Кроме того, ГБР сообщило о подозрении бывшему главе Министерства энергетики Украины Игорю Насалику. По данным «Украинской правды», его подозревают в том, что он подписал убыточные контракты на полтора миллиарда гривен (40,6 миллиона долларов или 2,87 миллиарда рублей) в пользу компаний, связанных с бизнесменом .

31 января Владимир Зеленский предупредил, что в Украине будут новые «кадровые решения». Об этом президент Украины сообщил в видеообращении по итогам 342-го дня войны. «Сейчас определенное кадровое затишье… Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах», — сказал он.

В свою очередь глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия «проинформировал» общественность о «весенних посадках». В своем телеграм-канале он перечислил обыски в налоговой Киева, у Столара, Авакова и Коломойского, подозрения в отношении чиновников Минобороны Украины. Он также анонсировал и увольнение всего руководства украинской таможни.

Украинский Forbes со ссылкой на неназванного депутата Верховной рады сообщил, что своих постов лишились исполняющий обязанности главы таможенной службы Вячеслав Демченко и двое его заместителей Александр Щуцкий и Руслан Черкасский. В начале января СБУ объявила, что «разоблачила преступную схему по хищению средств при экспорте украинского зерна». В ведомстве утверждали, что с этим связаны десять чиновников, в том числе замглавы одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни.

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В Украине — массовые увольнения высокопоставленных чиновников Должностей лишились 11 человек. Украинские журналисты связывают отставки с подозрениями в коррупции

Кого уволили неделю назад

В Украине — массовые увольнения высокопоставленных чиновников Должностей лишились 11 человек. Украинские журналисты связывают отставки с подозрениями в коррупции