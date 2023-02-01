Украинские СМИ сообщили про обыск у Игоря Коломойского

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыск дома у бизнесмена Игоря Коломойского, сообщили со ссылкой на источники «Страна», «Украинская правда», РБК-Украина и другие украинские издания.

Сообщается, что обыск связан с расследованием предполагаемых махинаций вокруг «Укрнафты» и «Укртатнафты». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен (76 миллиардов российских рублей) и уклонении от уплаты таможенных платежей.

По данным украинских СМИ, у Коломойского уже проходил обыск по делу «Укрнафты» осенью прошлого года.

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«Укрнафта» добывает 90% нефти в Украине и является одним из крупнейших владельцев АЗС, «Укртатнафта» владеет крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны, расположенным в Кременчуге (был остановлен вскоре после начала войны из-за повреждений от обстрелов).

Игорь Коломойский ранее были совладельцем обеих компаний, но в ноябре 2022 года их национализировали. Президент Украины Владимир Зеленский объяснял это необходимостью «обеспечивать насущные потребности сектора обороны». Коломойский после национализации перестал быть долларовым миллиардером, писал украинский Forbes.

В июле 2022 года в Украине появилась информация о том, что Зеленский лишил Коломойского гражданства. Официального подтверждения эти сведения не нашли.

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