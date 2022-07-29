Зеленский подтвердил, что бизнесмена Геннадия Корбана лишили украинского гражданства. Сообщалось, что гражданства также лишен олигарх Игорь Коломойский

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что главу штаба территориальной обороны Днепропетровской области, бизнесмена Геннадия Корбана лишили украинского гражданства. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Никаких спекуляций [относительно лишения Корбана гражданства] нет. Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс и все происходит постоянно в пределах действующего законодательства», — сказал Зеленский.

20 июля источники «Украинской правды» сообщили, что Владимир Зеленский может подписать указ о лишении гражданства Геннадия Корбана и миллиардера Игоря Коломойского.

21 июля депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко обнародовал якобы копию указа Зеленского о лишении их гражданства.

22 июля при попытке въехать в Украину пограничники забрали у Корбана загранпаспорт и заявили, что его украинское гражданство приостановлено. Корбан назвал это недоразумением. Въехать в страну он так и не смог.

27 июля более сотни политических и общественных деятелей Украины (в том числе главы Киева, Днепра и других украинских городов) попросили Зеленского пересмотреть решение о лишении Корбана гражданства.

Почему это важная история

Помните, Зеленского называли человеком Коломойского? Теперь, по слухам, президент Украины хочет лишить олигарха гражданства — и возможно, это правда

Почему это важная история

Помните, Зеленского называли человеком Коломойского? Теперь, по слухам, президент Украины хочет лишить олигарха гражданства — и возможно, это правда