Игорь Коломойский перестал быть долларовым миллиардером из-за национализации принадлежавших ему компаний

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Украинский олигарх Игорь Коломойский перестал быть долларовым миллиардером, пишет Forbes.

Состояние Коломойского, которое перед началом войны оценивалось в 1,9 миллиарда долларов, сейчас упало до 850 миллионов.

Причиной этого стала национализация компаний и , доли в которых принадлежали Коломойскому, отмечает издание.

О национализации «Укрнафты», «Укртатнафты», а также ряда других стратегически важных предприятий стало известно в начале ноября. Президент Украины Владимир Зеленский объяснял ее необходимостью «обеспечивать насущные потребности сектора обороны». СМИ писали, что для Коломойского и его окружения это решение стало «шоком».

В 2019 году Коломойского связывали с президентской кампанией Зеленского: бизнесмен публично поддерживал политика; СМИ предполагали, что он может стоять за финансированием его кампании.

Летом 2022 года украинские СМИ сообщали, что Зеленский может подписать указ о лишении Коломойского гражданства Украины. В реестре Государственной миграционной службы для проверки паспортов его паспорт значится как недействительный, однако официально о подписании указа не сообщалось.

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