«Экономическая правда»: в Украине национализировали «Укрнафту». Акции Коломойского перешли в собственность государства

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В Украине национализировали стратегически важные предприятия, связанные с местными бизнесменами Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым, Константином Жеваго и Константином Григоришиным.

Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку страны, а также миноритарные акционеры «Укрнафты».

По словам собеседников издания, 6 ноября комиссия приняла решение о принудительном отчуждении в пользу государства акций предприятий , , , и .

Как отмечает издание, пока неизвестно, предусмотрены ли какие-либо компенсации собственникам и миноритарным акционерам в ходе национализации предприятий.

Источники «Страны» в окружении Коломойского подтвердили, что его пакеты акций в компаниях «Укрнафта» и «Укртатнафта» отчуждены в пользу государства.

«Это обнаружили сегодня утром регистраторы и юристы по реестрам. Для Коломойского и всего его окружения это было шоком — никто такого не ожидал. До сих пор нам никто не пояснил мотивы и юридическое обоснование такого решения», — рассказал собеседник издания.

По неофициальной информации, решение об отчуждении акций было принято на заседании ставки верховного главнокомандующего, пишет «Страна».

Миллиардер Игорь Коломойский — один из богатейших людей в Украине. Его связывали с президентской кампанией Владимира Зеленского. Летом 2022 года украинские СМИ сообщали, что Зеленский может подписать указ о лишении Коломойского гражданства Украины. В сентябре издание Zn.ua сообщало, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыск в доме бизнесмена на курорте Буковель по делу о завладении имуществом и средствами компании «Укрнафта».

В конце октября президент завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев был арестован по делу о коллаборационизме и пособничестве России. По версии следствия, «Мотор Сич» продавал российской госкорпорации «Ростех» авиадвигатели в обход установленных ограничений на торговлю с РФ.

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