«Страна.ua»: вертолет с главой МВД Украины разбился в Броварах из-за ошибки пилота. В тумане он поздно заметил высотку, «резко взял крен и упал на детсад»

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Вертолет, разбившийся в Броварах Киевской области 18 января, потерпел крушение из-за ошибки пилота, который во время тумана поздно заметил высотное здание. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на источники в МВД Украины. Официально эта информация не подтверждена.

Один из собеседников издания заявил, что командир воздушного судна выбрал путь над Броварами из-за опасений, что со стороны Беларуси нанесут ракетный удар. Украинские силы использовали средства радиоэлектронного подавления, что, по словам источника, влияло на работу навигационных приборов.

Источники издания утверждают, что пилот летел слишком низко, из-за тумана видимость была ограничена, а из-за отсутствия электричества на крышах высотных домов не работали красные фонари.

«В критический момент, уже очень близко, пилот увидел дом, но у него уже не было вариантов предотвратить катастрофу. Он резко взял крен и вертолет », — сообщил один из собеседников издания.

После крушения воздушного судна в Броварах в СБУ говорили, что среди версий случившегося — нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия по уничтожению вертолета.

Глава МВД Украины погиб при крушении вертолета в Броварах Meduza

Из-за авиакатастрофы погибли 14 человек, в том числе все 10 человек, находившиеся на борту вертолета. В салоне воздушного судна находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и сопровождавшие его люди. Среди погибших — один ребенок. Кроме того, еще 25 человек, в том числе 11 детей, пострадали.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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