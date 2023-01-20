Автора «Протестного МГУ» Дмитрия Иванова избили в суде. Конвоир пытался окунуть активиста головой в унитаз и угрожал изнасилованием

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Автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова, обвиняемого по делу о военных «фейках», избил конвоир после заседания Тимирязевского районного суда Москвы. Об этом сообщил телеграм-канал в поддержку активиста. Эту информацию « » подтвердила адвокат Мария Эйсмонт.

«Конвоир нанес множественные удары дубинкой по голове и ребрам, сильно затянул наручники (остались гематомы на запястьях), угрожал изнасилованием», — пишет «Тюремный МГУ».

Согласно информации канала, формальной причиной для избиения стал отказ Иванова давать руки для заковывания в тот момент, когда Эйсмонт согласовывала с судьей даты следующих заседаний. Адвокат пишет, что молодой человек попросил сотрудника суда дать ему дослушать «две минуты», однако конвоир силой увел активиста из зала.

На следующий день Иванов рассказал адвокату, что конвоир, выйдя из зала суда, отключил видеорегистратор, отвел активиста в сторону туалета, где попытался окунуть молодого человека головой в унитаз. Поскольку Иванов начал сопротивляться, конвоир положил его на пол и стал избивать, угрожая при этом изнасиловать его с помощью дубинки.

Иванов также заявил, что за происходящим наблюдал второй сотрудник, но в происходящее он не вмешивался. Избиение прекратилось только тогда, когда появился третий сотрудник в звании старшего лейтенанта, который сказал конвоиру, избивающему активиста, «заканчивать».

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После избиения Иванова осмотрел врач в СИЗО, однако кроме гематом на запястьях он ничего не нашел. Эйсмонт в разговоре с «Медиазоной» предположила, что Иванова били так, чтобы «не оставить следов».

Дмитрия Иванова арестовали по делу о военных «фейках» в июне 2022 года. По данным Sota, основанием для дела послужили посты «Протестного МГУ» об атаках России на Запорожскую АЭС и неназванный город в Украине, потерях российской авиации, убийствах мирных жителей в Буче и Ирпене, а также пост о том, что армия России ведет войну, а не « ».

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