Путин разрешил искать оружие и взрывчатку в машинах, въезжающих в области на границе с Украиной

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, меняющий порядок, согласно которому в регионах России устанавливают различные .

Принятый документ вносит изменения в указ президента РФ от 14 июня 2012 года. Согласно новым правилам, утратило силу положение, что регионы вводят тот или иной уровень террористической опасности «на срок не более 15 суток». Отныне решение о введении уровня опасности действует бессрочно вплоть до его отмены.

Кроме того, своим указом Путин разрешил регионам, в которых действует высокий («желтый») уровень террористической опасности, досматривать транспортные средства в поисках оружия и взрывчатых веществ на административных границах этих регионов. Прежняя редакция правил предусматривала досмотр автомобилей только при критическом («красном») уровне угрозы.

После российского вторжения в Украину в нескольких приграничных регионах РФ, например, в Белгородской, Брянской и Курской областях, вводили высокий («желтый») уровень террористической угрозы. Такой же уровень неоднократно вводили в некоторых районах аннексированного Крыма. «Красный» уровень опасности в регионах не объявляли.

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