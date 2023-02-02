В России перестали принимать заявления на выдачу загранпаспортов нового образца. Гознак объяснил это повышенным спросом и отсутствием микросхем
Госуслуги объявили о приостановке приема заявлений на выпуск десятилетних загранпаспортов. Соответствующее объявление появилось на портале утром 2 февраля.
«Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через Госуслуги, дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе. Если вы подали заявление на загранпаспорт нового образца не через Госуслуги (например, через МФЦ), вам следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта», — говорится в сообщении сервиса.
В Гознаке объяснили случившееся «повышенным объемом заявок на персонализацию заграничных паспортов», из-за которого существенно увеличилась потребность в микросхемах, которые встроены в паспорт.
Гознак сообщил, что сейчас производитель микросхем «оптимизирует технологические процессы», и пообещал, что в течение месяца «ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена».
На фоне российского вторжения в Украину и мобилизации россияне начали намного активнее, чем раньше, оформлять загранпаспорта. По итогам 2022 года МВД отчиталось о выдаче на территории РФ более 5,4 миллиона загранпаспортов — это максимум за девять лет и на 40% больше, чем годом ранее.
В августе прием заявлений на загранпаспорта нового образца временно приостановили в некоторых консульствах РФ за рубежом. Примерно через месяц его возобновили.
О сложностях с выдачей загранпаспортов нового образца в некоторых российских регионах сообщалось еще в конце января.