В России перестали принимать заявления на выдачу загранпаспортов нового образца. Гознак объяснил это повышенным спросом и отсутствием микросхем

Госуслуги объявили о приостановке приема заявлений на выпуск десятилетних загранпаспортов. Соответствующее объявление появилось на портале утром 2 февраля.

«Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через Госуслуги, дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе. Если вы подали заявление на загранпаспорт нового образца не через Госуслуги (например, через МФЦ), вам следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта», — говорится в сообщении сервиса.

В Гознаке объяснили случившееся «повышенным объемом заявок на персонализацию заграничных паспортов», из-за которого существенно увеличилась потребность в микросхемах, которые встроены в паспорт.

Гознак сообщил, что сейчас производитель микросхем «оптимизирует технологические процессы», и пообещал, что в течение месяца «ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена».

На фоне российского вторжения в Украину и мобилизации россияне начали намного активнее, чем раньше, оформлять загранпаспорта. По итогам 2022 года МВД отчиталось о выдаче более 5,4 миллиона загранпаспортов — это максимум за девять лет и на 40% больше, чем годом ранее.

В августе прием заявлений на загранпаспорта нового образца временно приостановили в некоторых консульствах РФ за рубежом. Примерно через месяц его возобновили.

О сложностях с выдачей загранпаспортов нового образца в некоторых российских регионах сообщалось еще в конце января.

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