В России в 2022 году выдали максимальное число загранпаспортов за девять лет

МВД России в 2022 году выдало более 5,4 миллиона заграничных паспортов, сообщается на сайте министерства.

Это на 1,5 миллиона больше, чем за весь 2021 год, когда МВД оформило почти 3,9 миллиона загранпаспортов. Рост за год составил 40%.

Согласно открытым данным, в 2022 году выдали максимальное число загранпаспортов как минимум с 2014 года, когда МВД РФ оформило 7,45 миллиона документов. После этого рекордным стал 2018 год (чуть больше пяти миллионов). В 2019-2021 годах МВД выдавало от 2,7 миллиона до 4,8 миллиона паспортов в год.

Помимо МВД загранпаспорта выдает МИД РФ, в том числе россиянам, постоянно проживающим за рубежом. МИД не раскрывал статистику за 2022 год.

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Россияне стали активнее оформлять заграничные паспорта на фоне российского вторжения в Украину, а также после начала мобилизации в РФ. В 2022 году, как отмечал РБК, больше всего загранпаспортов за один месяц выдали в марте, когда документы получили 553 тысячи человек. Кроме того, в октябре также наблюдался рост, нехарактерный для осени.

В августе 2022 года консульства РФ в других странах на месяц прекратили оформлять биометрические загранпаспорта сроком на десять лет. В январе 2023-го биометрические паспорта временно перестали оформлять в регионах РФ.

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