Путин наградил основателя проекта WarGonzo «военкора» Семена Пегова орденом Мужества

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Семен Пегов, один из так называемых российских военкоров, получил орден Мужества.

Как сообщается на сайте Кремля, награды Пегов — основатель проекта WarGonzo — удостоен «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга».

В октябре Пегов получил ранение под Донецком, как сообщалось, из-за взрыва противопехотной мины «Лепесток».

Телеграм-канал WarGonzo, который основал Пегов, занимает пророссийскую позицию в освещении войны в Украине. На него подписаны более 1,3 миллиона пользователей.

И о других «военкорах»

The Bell рассказал, кто ведет военный телеграм-канал «Рыбарь» По данным авторов расследования, проект получал деньги от Пригожина и может быть связан с ФСБ

И о других «военкорах»

The Bell рассказал, кто ведет военный телеграм-канал «Рыбарь» По данным авторов расследования, проект получал деньги от Пригожина и может быть связан с ФСБ