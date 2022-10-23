Основатель WarGonzo Семен Пегов ранен под Донецком

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Основатель проекта WarGonzo Семен Пегов получил ранение под Донецком, сообщается в телеграм-канале проекта.

Пегова госпитализировали с ранением в ногу, пишет ТАСС со ссылкой на медработников. Его жизни ничто не угрожает, заявил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

Телеканал Минобороны «Звезда» сообщил, что Семен Пегов, предположительно, получил ранение из-за взрыва противопехотной мины «Лепесток».

Семен Пегов — «военкор» и основатель телеграм-канала WarGonzo, который освещает войну в Украине (на него подписаны более 1,3 миллиона пользователей).

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