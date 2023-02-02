Глава Минобороны дал гарантии Западу, что Украина не будет бить дальнобойными ракетами по территории России

Украина нужна в дальнобойных ракетах, но готова дать гарантии западным партнерам, что такие вооружения не будут применены по целям вне территории страны. Об этом на совместном заседании правительства Украины и Европейской Комиссии заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Если бы у нас была возможность нанести удар на расстоянии 300 километров, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена проиграть. Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. У нас есть достаточно целей на временно оккупированной территории Украины и мы готовы координировать цели с нашими партнерами», — цитирует слова министра «Укринформ».

Резников призвал страны Запада как можно скорее установить противоракетную оборону на территории Украины, отметив необходимость поставок систем Patriot и SAMP/T, а также новых IRIS-T и NASAMS.

Самым дальнобойным оружием, которое предоставили Украине союзники, являются реактивные системы залпового огня HIMARS со снарядами GMLRS, дальность которых составляет около 80 километров.

По данным агентства Reuters, в ближайшее время США объявят о новом пакете военной помощи Украине, в который могут войти ракеты GLSDB производства компаний Boeing и Saab Group. Их дальность составляет 150 километров. Ранее Киев неоднократно просил у США ракеты ATACMS дальностью около 300 километров, но пока так и не получил их.

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