Прокуратура попросила приговорить Веронику Белоцерковскую к девяти годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию

Государственный обвинитель попросил назначить блогеру и основательнице петербургского журнала «Собака.ru» Веронике Белоцерковской девять лет колонии по делу о распространении «фейков» о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Белоцерковская — одна из первых обвиняемых по статье о «фейках» про российскую армию, появившейся в Уголовном кодексе РФ после начала войны в Украине. Дело на блогера завели из-за постов в инстаграме. По версии следствия, в них содержалась «заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче».

В мае суд заочно арестовал Белоцерковскую, живущую за границей. Ее дело также слушается заочно в в Басманном суде Москвы. В рамках процесса у блогера арестовали имущество в Москве и Петербурге на 153 миллиона рублей.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

1 февраля Басманный суд Москвы вынес приговор другому известному фигуранту дела о «фейках» про российскую армию. Журналиста Александра Невзорова заочно приговорили к восьми годам колонии. Во время процесса у него тоже арестовали имущество — дачу на берегу Финского залива.

После российского вторжения в Украину Минюст РФ объявил Белоцерковскую и Невзорова «иностранными агентами».