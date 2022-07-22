Илью Яшина и Максима Каца объявили «иностранными агентами»
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Министерство юстиции РФ расширило список физических лиц — «иностранных агентов».
В реестр попали политики Илья Яшин и Максим Кац, телеведущая Татьяна Лазарева, блогер Вероника Белоцерковская, активист Руслан Шаведдинов.
Реестр физлиц-«иноагентов» был создан в апреле. С тех пор туда были внесены более полутора десятков человек.
Помимо реестра физлиц-«иноагентов», Минюст ведет еще три списка «иноагентов»: СМИ (туда могут попадать не только компании, но и обычные люди), некоммерческих организаций и незарегистрированных объединений без образования юридического лица.