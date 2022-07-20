10 лет назад в России приняли первый закон об «иностранных агентах» Сначала казалось, что это мало кого касается. Теперь «иноагентами» могут объявить просто всех

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20 июля 2012 года — ровно 10 лет назад — в России приняли первую версию законодательства об «иностранных агентах». Она положила начало череде репрессивных законов, ударивших по благотворителям, просветителям, правозащитникам, активистам и СМИ. Несмотря на обещания властей «усовершенствовать» нормы, законодательство об «иноагентах» только ужесточается — сегодня такой статус могут присвоить любому человеку или организации. Вот как мы до этого дошли.

2012 год. НКО - «иноагенты»

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Президент России Владимир Путин подписал первый закон об «иностранных агентах», который разработала группа депутатов во главе с Ириной Яровой. Инициатива позволила Минюсту РФ присваивать такой статус некоммерческим организациям, которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Те, в свою очередь, должны были зарегистрироваться в специальном реестре, сопровождать все свои материалы специальной пометкой, а также отчитываться о своей деятельности.

Не выглядит страшно? Но это дискриминация и вот почему Все еще не верите, что статус «иноагента» — это самая настоящая дискриминация? Вот много (коротких и выразительных) примеров, почему это так

В июне 2022 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) частично удовлетворил заявление 73 российских НКО, объявленных в России «иностранными агентами». ЕСПЧ признал, что российский закон об «иноагентах» нарушает права человека. Каждому из заявителей присудили по 10 тысяч евро компенсации, но Россия не исполнит это решение.

2012 год. СМИ, выполняющие функции «иностранного агента»

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В России приняли поправки к закону «О средствах массовой информации», которые позволили признавать зарубежные СМИ «иностранными агентами». Он стал ответом на действия Минюста США, который обязал канал RT зарегистрироваться в статусе «иностранного агента».

Уже через месяц после вступления закона в силу Минюст внес в реестр СМИ- «иноагентов» , , « » и его региональные медиапроекты.

2019 год. Обычных людей приравняли к СМИ - «иноагентам»

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Российские власти решили расширить положения закона о СМИ -«иноагентах». Теперь разрешается присваивать этот статус физическим лицам (россиянам и иностранцам), которые участвуют в создании СМИ-«иноагентов» или распространяют их сообщения и при этом получают деньги из-за рубежа. По сути, действие закона расширили на всех людей, которые активно ведут соцсети.

Через год Минюст внес в реестр пять человек — правозащитника , журналистов «Радио Свобода» и , главного редактора «Псковской губернии» , петерубургскую активистку и художницу .

2020 год. закон о физлицах - «иноагентах»

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В конце декабря Путин подписал ряд поправок в российское законодательство, позволяющих признавать «иностранными агентами» обычных граждан и организации без юрлица, которые занимаются в России политикой и получают зарубежную помощь (не только финансовую). Минюст обязали вносить таких людей и организации в реестры незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иностранного агента», и физлиц — «иностранных агентов». Впервые эти списки пополнили в августе 2021 года и в апреле 2022 года. Инициатива также обязала СМИ маркировать любые публикации, в которых упоминается тот или иной «иноагент».

2021 год. Массовое пополнение реестра СМИ - «иноагентов»

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В апреле «Медузу» включили в список СМИ-«иностранных агентов». После этого Минюст практически каждую неделю (чаще всего по пятницам) объявлял о новом пополнении реестра. В список вносили независимые и иностранные СМИ, отдельных журналистов, активистов, правозащитников и политиков. В течение года список увеличился еще на 93 позиции.

В конце 2021 года правозащитный центр «Мемориал» и «Международный Мемориал» были ликвидированы по решению суда (решения вступили в силу в начале 2022 года). Ликвидацию инициировала прокуратура, обвинившая организации в нарушении закона об «иностранных агентах».

2022 год. Новый «обобщающий» закон

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14 июля президент России подписал новый закон об «иностранных агентах», который, как заявлялось, «обобщает, уточняет и дополняет уже существующее законодательство в этой сфере». Закон вступит в силу с 1 декабря.

Документ позволит объявлять «иностранными агентами» всех, кто получает поддержку из-за рубежа или находится «под иностранным влиянием в иных формах», при этом не получая иностранного финансирования. Для людей с таким статусом вводятся .

Кроме того, закон вводит понятие «физических лиц, аффилированных с иностранными агентами». К ним будут относить учредителей, руководителей, участников или работников организаций, объявленных «иноагентами». Для «аффилированных лиц» создадут отдельный реестр.

На момент публикации этого материала существуют четыре реестра «иностранных агентов»:

Для некоммерческих организаций (НКО). В нем 70 организаций.

Для незарегистрированных общественных объединений (НОО) — 8 инициатив.

Для СМИ — 168 юридических и физических лиц.

Для физических лиц — 8 человек.

Законодательство об «иноагентах» в России — репрессивное. «Медуза» требует его отмены.

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Фото на обложке: Зои для «Медузы»