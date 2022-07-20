10 лет назад в России приняли первый закон об «иностранных агентах» Сначала казалось, что это мало кого касается. Теперь «иноагентами» могут объявить просто всех
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20 июля 2012 года — ровно 10 лет назад — в России приняли первую версию законодательства об «иностранных агентах». Она положила начало череде репрессивных законов, ударивших по благотворителям, просветителям, правозащитникам, активистам и СМИ. Несмотря на обещания властей «усовершенствовать» нормы, законодательство об «иноагентах» только ужесточается — сегодня такой статус могут присвоить любому человеку или организации. Вот как мы до этого дошли.
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Президент России Владимир Путин подписал первый закон об «иностранных агентах», который разработала группа депутатов во главе с Ириной Яровой. Инициатива позволила Минюсту РФ присваивать такой статус некоммерческим организациям, которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Те, в свою очередь, должны были зарегистрироваться в специальном реестре, сопровождать все свои материалы специальной пометкой, а также отчитываться о своей деятельности.
В июне 2022 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) частично удовлетворил заявление 73 российских НКО, объявленных в России «иностранными агентами». ЕСПЧ признал, что российский закон об «иноагентах» нарушает права человека. Каждому из заявителей присудили по 10 тысяч евро компенсации, но Россия не исполнит это решение.
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В России приняли поправки к закону «О средствах массовой информации», которые позволили признавать зарубежные СМИ «иностранными агентами». Он стал ответом на действия Минюста США, который обязал канал RT зарегистрироваться в статусе «иностранного агента».
Уже через месяц после вступления закона в силу Минюст внес в реестр СМИ- «иноагентов» «Голос Америки», телеканал «Настоящее время», «Радио Свобода» и его региональные медиапроекты.
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Российские власти решили расширить положения закона о СМИ -«иноагентах». Теперь разрешается присваивать этот статус физическим лицам (россиянам и иностранцам), которые участвуют в создании СМИ-«иноагентов» или распространяют их сообщения и при этом получают деньги из-за рубежа. По сути, действие закона расширили на всех людей, которые активно ведут соцсети.
Через год Минюст внес в реестр пять человек — правозащитника Льва Пономарева, журналистов «Радио Свобода» Людмилу Савицкую и Сергея Маркелова, главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина, петерубургскую активистку и художницу Дарью Апахончич.
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В конце декабря Путин подписал ряд поправок в российское законодательство, позволяющих признавать «иностранными агентами» обычных граждан и организации без юрлица, которые занимаются в России политикой и получают зарубежную помощь (не только финансовую). Минюст обязали вносить таких людей и организации в реестры незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иностранного агента», и физлиц — «иностранных агентов». Впервые эти списки пополнили в августе 2021 года и в апреле 2022 года. Инициатива также обязала СМИ маркировать любые публикации, в которых упоминается тот или иной «иноагент».
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В апреле «Медузу» включили в список СМИ-«иностранных агентов». После этого Минюст практически каждую неделю (чаще всего по пятницам) объявлял о новом пополнении реестра. В список вносили независимые и иностранные СМИ, отдельных журналистов, активистов, правозащитников и политиков. В течение года список увеличился еще на 93 позиции.
В конце 2021 года правозащитный центр «Мемориал» и «Международный Мемориал» были ликвидированы по решению суда (решения вступили в силу в начале 2022 года). Ликвидацию инициировала прокуратура, обвинившая организации в нарушении закона об «иностранных агентах».
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14 июля президент России подписал новый закон об «иностранных агентах», который, как заявлялось, «обобщает, уточняет и дополняет уже существующее законодательство в этой сфере». Закон вступит в силу с 1 декабря.
Документ позволит объявлять «иностранными агентами» всех, кто получает поддержку из-за рубежа или находится «под иностранным влиянием в иных формах», при этом не получая иностранного финансирования. Для людей с таким статусом вводятся новые ограничения.
Кроме того, закон вводит понятие «физических лиц, аффилированных с иностранными агентами». К ним будут относить учредителей, руководителей, участников или работников организаций, объявленных «иноагентами». Для «аффилированных лиц» создадут отдельный реестр.
На момент публикации этого материала существуют четыре реестра «иностранных агентов»:
- Для некоммерческих организаций (НКО). В нем 70 организаций.
- Для незарегистрированных общественных объединений (НОО) — 8 инициатив.
- Для СМИ — 168 юридических и физических лиц.
- Для физических лиц — 8 человек.
Законодательство об «иноагентах» в России — репрессивное. «Медуза» требует его отмены.
Фото на обложке: Зои для «Медузы»