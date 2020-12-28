Минюст РФ включил пятерых человек в список СМИ — иностранных агентов.

В реестр попали правозащитник Лев Пономарев, журналисты «Радио Свобода» Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин, петербургская художница и активистка Дарья Апахончич.

Пономарев заявил «Интерфаксу», что удивлен включением себя в список, так как занимается правозащитой и не получает зарплату как журналист, а только иногда бесплатно пишет материалы для «Эха Москвы».

«Мне не понятно [что делать дальше], надо с юристами поговорить», — сказал Пономарев, отметив, что надеется познакомиться с остальными людьми, попавшими в список и коллективно защищать свои права.

Камалягин сообщил «МБХ медиа», что будет оспаривать решение. Он предполагает, что попал в список из-за того, что написал несколько статей для издания «Север.Реалии» (признано СМИ-иноагентом в 2017 году). Камалягин подчеркнул, что сделал это еще до принятия закона о том, что физлица тоже могут быть СМИ-иноагентами.

До сих пор в реестр СМИ — иностранных агентов попадали только средства массовой информации.

Закон о возможности включения физических лиц в реестр СМИ-иноагентов был принят в конце 2019 года. Физическое лицо может быть признано СМИ-иноагентом, если оно получает любое иностранное финансирование и распространяет «предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы», в том числе в интернете.

Граждане, попавшие в список СМИ-иноагентов должны в обязательном порядке создавать юридические лица, с которыми сможет взаимодействовать Минюст, и маркировать свои материалы. В противном случае им грозит административная ответственность.

23 декабря 2020 года Госдума приняла закон, позволяющий признавать иностранным агентом любого человека, который «осуществляет политическую деятельность в интересах иностранного государства» или ведет целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ. Этот закон еще не подписан президентом.