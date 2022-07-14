Путин подписал новый закон об «иноагентах». Такой статус теперь смогут присвоить кому угодно

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент России Владимир Путин подписал закон об «иностранных агентах», ранее принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации. Новый закон обобщает, уточняет и дополняет уже существующее законодательство в этой сфере, сообщает РИА Новости.

Закон позволит объявлять «иностранными агентами» всех, кто получает поддержку из-за рубежа или находится «под иностранным влиянием в иных формах», при этом не получая иностранного финансирования.

«Иноагентам», согласно закону, запретят преподавать в государственных школах и вузах, вести творческую деятельность за счет бюджета, участвовать в закупках по государственным контрактам, проводить экологическую экспертизу.

Помимо этого, закон вводит понятие «физических лиц, аффилированных с иностранными агентами». К ним будут относиться учредители, руководители, участники или работники организаций, объявленных «иноагентами».

Для «аффилированных лиц» создадут отдельный реестр, а четыре уже существующих реестра объединят в один. Закон вступит в силу с 1 декабря.

Новый закон Госдума приняла 29 июня, а Совет Федерации его одобрил 8 июля.

В октябре 2021 года президент России Владимир Путин пообещал изучить размытые критерии действующего закона об «иноагентах», чтобы им «ни в коем случае не злоупотребляли».

Законодательство об «иноагентах» в России — репрессивное. «Медуза» требует его отмены.

Подробнее о новом законе

В 2021 году Путин возмутился, что «иноагентами» объявляют благотворителей, и обещал усовершенствовать закон. Усовершенствовали: теперь «иноагентами» смогут объявить просто всех

Подробнее о новом законе

В 2021 году Путин возмутился, что «иноагентами» объявляют благотворителей, и обещал усовершенствовать закон. Усовершенствовали: теперь «иноагентами» смогут объявить просто всех