ЕСПЧ признал, что закон об «иноагентах» нарушает права человека. И присудил по 10 тысяч евро 73 организациям (но Россия не исполнит это решение)
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) частично удовлетворил заявление 73 российских некоммерческих организаций, объявленных в России «иностранными агентами». Решение опубликовано на сайте суда.
ЕСПЧ посчитал, что власти России нарушили право заявителей на свободу собраний и объединений, которое гарантирует 11 статья Европейской конвенции по правам человека.
Суд считает, что организации-заявители и их руководители непосредственно пострадали от сочетания проверок, новых требований к регистрации, санкций и ограничений на источники финансирования и характер деятельности, которые предусматривает закон об «иностранных агентах». Им пришлось существенно изменить свое поведение, чтобы снизить риск подвергнуться дальнейшим наказаниям в соответствии с законом, что, однако, не помешало властям выписать дополнительные штрафы, пока они находились в реестре «иностранных агентов».
Суд отметил, что эти меры привели к роспуску некоторых организаций-заявителей. «Таким образом, имело место вмешательство в право заявителей на свободу объединения», — сказано в решении суда.
ЕСПЧ присудил по 10 тысяч евро компенсации каждой из 73 организаций, подавших заявление. Среди них «Мемориал», Аналитический центр Юрия Левады, «Агора», «Комитет против пыток», «Голос», центр истории политических репрессий «Пермь-36».
Глава международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев отметил, что ЕСПЧ признал нарушением применение понятия «иностранный агент», а также ограничения для организаций, включенных в соответсвующий реестр, «как по деятельности, так и по отчетности». По его словам, суд также отметил принуждение к отказу от иностранного финансирования из-за введения ограничений и чрезмерные штрафы по закону об «иноагентах».
11 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года. Согласно закону, до 2023 года Россия будет производить выплаты в рублях по решениям, вынесенным до 15 марта.