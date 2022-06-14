ЕСПЧ признал, что закон об «иноагентах» нарушает права человека. И присудил по 10 тысяч евро 73 организациям (но Россия не исполнит это решение)

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) частично удовлетворил заявление 73 российских некоммерческих организаций, объявленных в России «иностранными агентами». Решение опубликовано на сайте суда.

ЕСПЧ посчитал, что власти России нарушили право заявителей на свободу собраний и объединений, которое гарантирует 11 статья Европейской конвенции по правам человека.

Суд считает, что организации-заявители и их руководители непосредственно пострадали от сочетания проверок, новых требований к регистрации, санкций и ограничений на источники финансирования и характер деятельности, которые предусматривает закон об «иностранных агентах». Им пришлось существенно изменить свое поведение, чтобы снизить риск подвергнуться дальнейшим наказаниям в соответствии с законом, что, однако, не помешало властям выписать дополнительные штрафы, пока они находились в реестре «иностранных агентов».

Суд отметил, что эти меры привели к роспуску некоторых организаций-заявителей. «Таким образом, имело место вмешательство в право заявителей на свободу объединения», — сказано в решении суда.

ЕСПЧ присудил по 10 тысяч евро компенсации каждой из 73 организаций, подавших заявление. Среди них « », , «Агора», « », « », центр истории политических репрессий .

Глава международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев отметил, что ЕСПЧ признал нарушением применение понятия «иностранный агент», а также ограничения для организаций, включенных в соответсвующий реестр, «как по деятельности, так и по отчетности». По его словам, суд также отметил принуждение к отказу от иностранного финансирования из-за введения ограничений и чрезмерные штрафы по закону об «иноагентах».

11 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года. Согласно закону, до 2023 года Россия будет производить выплаты в рублях по решениям, вынесенным до 15 марта.

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