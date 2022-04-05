Минюст создал реестр физлиц-«иноагентов». В него включили журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского

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Министерство юстиции России создал новый реестр физических лиц — «иностранных агентов», сообщает «Интерфакс».

Первыми, кого включили в новый реестр, стали журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский, которые живут и работают в Украине. По данным Минюста РФ, они осуществляют политическую деятельность, получая финансирование от Украины. Что именно ведомство сочло политической деятельностью журналистов, не уточняется

Закон о физлицах — «иностранных агентах» был принят и вступил в силу в конце 2020 года. Основания, по которым человеку могут присвоить такой статус — участие в политической деятельности в России или «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности российского государства». До сих пор Минюст не вел этот реестр.

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