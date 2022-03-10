Госдума одобрила поправку о едином реестре физических лиц, объявленных «иноагентами». В него попадут сотрудники НКО и СМИ-«иноагентов»
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Госдума во втором, основном, чтении одобрила поправку, согласно которой в России создадут единый реестр физических лиц, которые были объявлены «иностранными агентами» или которые связаны с ними. Об этом сообщает «Интерфакс».
Поправка предполагает, что в этот реестр Минюст будет включать сотрудников и членов организаций, объявленных «иноагентами», а также учредителей, руководителей и сотрудников иностранных СМИ, «выполняющих функции иностранного агента».
Депутаты приняли поправку в рамках рассмотрения законопроекта о единых принципах проведения дистанционного электронного голосования на выборах в России. Другими поправками к этому проекту уточняются требования к участию «иноагентов» и «аффилированных» с ними граждан в выборах.
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Пока Минюст не ведет реестров физлиц, «аффилированных» с «иноагентами», а также отдельный список физических лиц — «иностранных агентов». Людей, объявленных «СМИ — иностранными агентами», включают в тот же реестр, что и медиа с таким статусом.
Всего в России «иностранными агентами» объявлены около 400 людей, СМИ и организаций.