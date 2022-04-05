Апелляционный суд подтвердил решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал». Оно вступило в силу

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался удовлетворить апелляционную жалобу на решение Мосгорсуда о ликвидации , сообщает «Интерфакс».

На сайте правозащитного центра говорится: «ПЦ „Мемориал“ ликвидирован: решение вступило в силу». Там же появилось сообщение, что сайт организации прекращает обновляться.

Решение о ликвидации может быть обжаловано во Втором кассационном суде в течение полугода, отмечается в телеграм-канале центра. «Еще увидимся. Мы вернемся, а Россия будет свободной!» — говорится в сообщении.

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28 декабря Верховный суд России постановил ликвидировать « ». На следующий день Мосгорсуд вынес аналогичное решение в отношении правозащитного центра «Мемориал».

Ликвидацию «Мемориала» инициировала прокуратура, заявившая, что организации нарушали российское законодательство об «иноагентах». Европейский суд по правам человека потребовал приостановить исполнение вынесенных решений.

Обе организации обжаловали решения судов. 28 февраля Верховный суд РФ признал законной ликвидацию общества «Международного Мемориала», решение об этом вступило в силу.

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