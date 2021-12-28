Верховный суд ликвидировал «Международный Мемориал»

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Верховный суд принял решение о ликвидации . Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

С ходатайством о ликвидации в суд обратилась Генеральная прокуратура. Ведомство объяснило свои действия тем, что "Международный Мемориал" неоднократно нарушал требования законодательства об «иностранных агентах».

На итоговом заседании представитель Генпрокуратуры заявил, что организация «создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников».

Представители «Международного Мемориала» претензии Генпрокуратуры отвергали, подчеркивая, что законных оснований для ликвидации организации нет.

Председатель правления «Международного мемориала» Ян Рачинский после вынесения решения подчеркнул, что организация будет обжаловать его и в случае необходимости обратится в ЕСПЧ. Он также отметил, что до рассмотрения апелляции никаких изменений в работе не произойдет.

29 декабря Мосгорсуд будет рассматривать аналогичный иск московской прокуратуры о ликвидации .

В поддержку «Мемориала» выступали десятки российских и международных организаций, политиков, деятелей науки и культуры. Среди них — лауреаты Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и первый президент СССР Михаил Горбачев.

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