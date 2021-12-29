Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал»

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Мосгорсуд принял решение о ликвидации .

С соответствующей просьбой в суд обратилась московская прокуратура.

В ходе прений прокурор заявил, что правозащитный центр «осуществляет свою финансовую деятельность непрозрачно». Представитель ведомства также отметил, что, по мнению Генпрокуратуры, "Мемориал" демонстрирует «устойчивое пренебрежение к Конституции РФ и законам».

Сторона защиты заявила, что намерена обжаловать решение.

Верховный суд 28 декабря принял решение о ликвидации по аналогичному иску Генпрокуратуры. Представители «Мемориала» заявили, что обжалуют решение и подчеркнули, что найдут законные способы для продолжения работы.

В поддержку «Мемориала» выступали десятки российских и международных организаций, политиков, деятелей науки и культуры. Среди них — лауреаты Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и первый президент СССР Михаил Горбачев.

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