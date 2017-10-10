Минюст пригрозил ограничить деятельность «Радио Свобода» в России Потому что, по мнению Маргариты Симоньян, RT притесняют в США

Медиа, входящие в американскую вещательную корпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», 9 октября получили письмо от российского Минюста с предупреждением о возможном ограничении деятельности. В документе ведомство сослалось на российский закон о СМИ, а именно на пункт об ответных мерах, которые могут быть приняты, если в каком-то государстве ущемляют права журналистов из РФ. Представители «Радио Свобода» связывают предостережение с жалобами главреда RT Маргариты Симоньян на угрозы включения российского телеканала в список «иностранных агентов» в США; правда, официального подтверждения этих сведений пока нет.

Министерство юстиции РФ предупредило несколько СМИ, входящих в группу «Радио Свобода», что их работа на территории России может быть ограничена

Предупреждение содержалось в письме, пришедшем 9 октября на электронный адрес телеканала «Настоящее время», который входит в вещательную корпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (финансируется Конгрессом США). Документ подписан директором департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Владимиром Титовым. Аналогичные сообщения получили редакции «Idel.Реалии» (проект, посвященный российским регионам) и «Радио свобода», входящие в ту же корпорацию.

Центральный офис всех этих редакций находится в Праге. «Настоящее время» было открыто в октябре 2014 года в партнерстве с «Голосом Америки», другим финансируемым Соединенными Штатами общественным вещателем. У «Радио Свобода» с 1991-го есть региональное бюро в Москве, причем оно было открыто указом президента Бориса Ельцина, «учитывая ее [радиостанции] роль в объективном информировании граждан РСФСР и мировой общественности о ходе демократических процессов в России». Тем же указом Ельцин передал радиостанции здание в центре российской столицы (в 2002-м Владимир Путин признал этот указ утратившим силу, но без последствий для «Радио Свобода»).

В официальном письме министерства (в ведомстве подтвердили его подлинность) «Настоящее время» предупредили, что российский закон РФ «О средствах массовой информации» предусматривает «возможность установления ограничений для корреспондентов СМИ тех государств, в которых имеются специальные ограничения для профессиональной деятельности журналистов СМИ, зарегистрированных в Российской Федерации».

Эта фраза из письма является цитатой 55-й статьи закона о СМИ. Какие это могут быть ограничения, в законе не прописано. В Минюсте от дополнительных комментариев отказались. Ранее российские органы власти эту статью к иностранным корреспондентам не применяли.

За несколько дней до этого главный редактор RT Маргарита Симоньян пожаловалась, что американские власти требуют признать RT «иностранным агентом»

5 октября во время заседания комиссии Совета Федерации по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ главред RT Маргарита Симоньян рассказала, что получила письмо из министерства юстиции США с требованием признать телеканал RT «иностранным агентом» — до 17 октября 2017 года. В противном случае, отметила Симоньян, сотрудники и имущество RT могут быть арестованы.

По словам Симоньян, если RT признают «иностранным агентом», сотрудники канала будут обязаны обнародовать свои данные, вплоть до зарплат и номеров домашних телефонов, что поставит под удар их безопасность. Симоньян также опасается, что американские власти заставят RT выходить в эфир со специальной плашкой «иноагент», а дистрибьюторы прекратят вещание телеканала в стране.

Директор службы внешних связей телеканала Анна Белкина уточнила в разговоре с «Медузой», что письмо из министерства юстиции США получила компания, «которая занимается обслуживанием всего телеканала RT America в США» (ее название Белкина раскрыть отказалась). «В письме говорилось, что компания обязана зарегистрироваться в рамках закона „О регистрации иностранных агентов“ ввиду тех работ, которые она выполняет для RT», — сказала Белкина.

В пресс-службе телеканала назвали это решение «политическим» и «далеко не первой попыткой выжить RT из страны». «Несколько лет мейнстримовские СМИ пытались разрушить репутацию RT, публикуя о нас фейки. Против людей, которые ходят в эфир RT, велась настоящая травля. Но и это не сработало», — говорит Белкина.

Департамент юстиции США официально ситуацию не комментировал. Американская сторона также не подтверждала существование письма, на которое ссылаются Симоньян и пресс-служба RT. Оно нигде не публиковалось. «Медуза» направила запрос в департамент юстиции США о письмах в адрес RT; редакция не получила на него ответ к моменту публикации этого материала.

Предупреждение изданиям «Радио Свобода» и жалоба Симоньян, очевидно, взаимосвязаны

На следующий день после выступления Симоньян, 6 октября, о давлении на российские СМИ в западных странах и, в частности, в США высказался на телеканале RT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заверил сотрудников канала, что «в случае дальнейших притеснений, дальнейшего нарушения прав наших СМИ на беспрепятственную деятельность, нельзя исключать действий, которые будут осуществляться на основе принципов взаимности».

В похожем ключе 8 октября выступила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сказала, что если давление на RT продолжится, американские медиа и журналисты в России подвергнутся «тем же мерам», что и российский телеканал в Америке. Что именно угрожает RT в Штатах, Захарова не уточнила. Уже 9 октября «Радио Свобода» получило предупреждение Минюста о возможном ограничении деятельности.

Директор телеканала «Настоящее время» Дэйзи Синделар в беседе с «Медузой» связала действия российского Минюста с историей о возможном признании телеканала RT «иностранным агентом» в США, отметив, что каких-либо подтверждений этой информации пока нет. «Пока они [российские власти] не применили к нам никаких конкретных ограничений, но они пригрозили это сделать. Думаю, это важная деталь. В том, что на наши медиа оказывается давление в России, нет ничего принципиально нового, мы привыкли работать под давлением», — сказала Синделар (в марте 2017 года депутаты Госдумы предлагали проверить деятельность корпорации на соответствие российским законам, ее многократно называли «элементом западного вмешательства» в российскую политику).

Американский закон об «иностранных агентах» действует не так, как о нем говорит Симоньян. И российские СМИ в него никогда не попадали

В США акт «О регистрации иностранных агентов» (Foreign Agent Registration Act или FARA) был принят в 1938 году для борьбы с нацистской и коммунистической пропагандой. В 1960-е в акт внесли поправки и начали использовать его для контроля над иностранными лоббистами в Конгрессе. После 1995 года FARA стал распространяться только на политических лоббистов, по этому закону спецслужбам можно контролировать любое общение с лицами из перечня FARA. Сейчас в федеральном реестре FARA десятки компаний, представляющие интересы сотни стран мира и всего три российских «иностранных агента» — это американские структуры, представляющие интересы компаний бизнесмена Олега Дерипаски, а также банка ВТБ. Ни одного СМИ в реестре нет.

В России закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента» был подписан президентом Владимиром Путиным 20 июля 2012 года. Российский закон не затрагивает лоббистов бизнеса, его действие распространяется на неправительственные организации с иностранным финансированием. Минюст с 2014 года внес в список 88 «иностранных агентов» — правозащитные, благотворительные, экологические и другие организации, деятельность которых поддерживается зарубежными грантами. Раскрывать личные данные сотрудников он не требует.

Согласно тексту российского закона, если организация, признанная «иностранным агентом», распространяет свою информацию через СМИ, все размещаемые ей материалы должны носить соответствующую пометку.