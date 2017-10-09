Минюст России пригрозил ограничить работу «Радио Свобода» и канала «Настоящее время»

Министерство юстиции РФ предупредило «Радио Свобода», что работа его журналистов в России может быть ограничена. Такое же предупреждение получили канал «Настоящее время» и сайт «Idel.Реалии» (другие проекты «Радио Свобода»).

Письмо с предупреждением подписано директором департамента Минюста по делам некоммерческих организаций Владимиром Титовым. Он ссылается на закон «О средствах массовой информации», в котором предусмотрена возможность ограничения работы корреспондентов СМИ из тех государств, где введены ограничения на работу сотрудников российских СМИ.