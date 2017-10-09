Минюст России пригрозил ограничить работу «Радио Свобода» и канала «Настоящее время»

Настоящее время
14:38, 9 октября 2017
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Министерство юстиции РФ предупредило «Радио Свобода», что работа его журналистов в России может быть ограничена. Такое же предупреждение получили канал «Настоящее время» и сайт «Idel.Реалии» (другие проекты «Радио Свобода»).

Письмо с предупреждением подписано директором департамента Минюста по делам некоммерческих организаций Владимиром Титовым. Он ссылается на закон «О средствах массовой информации», в котором предусмотрена возможность ограничения работы корреспондентов СМИ из тех государств, где введены ограничения на работу сотрудников российских СМИ.

В Минюсте по телефону подтвердили подлинность письма и пошутили, что бумажная копия придет в редакцию «месяца через два».

Настоящее время
Главный редактор российского телеканала RT (Russia Today) Маргарита Симоньян ранее заявила, что американские власти потребовали от канала в срок до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В противном случае, по утверждению Симоньян, могут последовать аресты сотрудников и имущества телеканала.
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова пожаловалась на «беспрецедентное давление» на российские СМИ в США и пообещала принять ответные меры. По словам Захаровой, американские СМИ подвергнутся таким же санкциям, что и российские СМИ в США.
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