Совет Федерации: ответные ограничения для иностранных СМИ введут после начала президентской кампании

Россия введет ответные ограничения для иностранных СМИ не ранее конца 2017 года. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он пояснил, что к этому времени будут готовы выводы комиссии СФ по защите госсуверенитета. «Она работает последовательно и тщательно, взвешивая различные варианты действий и постепенно суживая круг имеющихся альтернатив», — добавил сенатор.

Связано ли введение ограничений с началом президентской компании, которая должна официально стартовать в декабре 2017 года, Косачев не уточнил.