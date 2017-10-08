МИД России пообещал ограничить работу американских СМИ в случае признания RT иностранным агентом в США

МИД России планирует принять ответные меры в отношении американских СМИ, работающих в России, в случае продолжения давления на российский телеканал RT в США, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

По ее словам, к американским СМИ и американским журналистам будут применены те же меры, что и к RT в США, при этом Россия будет относиться одинаково как к государственным изданиям, так и к частным.

В чем именно заключается давление на RT в США, Захарова не сказала.