МИД России пообещал ограничить работу американских СМИ в случае признания RT иностранным агентом в США

Интерфакс
13:05, 8 октября 2017
Надежный источник

МИД России планирует принять ответные меры в отношении американских СМИ, работающих в России, в случае продолжения давления на российский телеканал RT в США, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

По ее словам, к американским СМИ и американским журналистам будут применены те же меры, что и к RT в США, при этом Россия будет относиться одинаково как к государственным изданиям, так и к частным.

В чем именно заключается давление на RT в США, Захарова не сказала.

«Ряд наших СМИ подвергается беспрецедентному давлению, причем давлению, которое уже существенно затрудняет деятельность наших СМИ в ряде западных стран, прежде всего в данном случае в США. Безусловно, в случае дальнейших притеснений, дальнейшего нарушения прав наших СМИ на беспрепятственную деятельность нельзя исключать действий, которые будут осуществляться на основе принципов взаимности», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

Интерфакс
Главный редактор RT Маргарита Симоньян утверждает, что министерство юстиции США обязало канал до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. По ее словам, в противном случае имущество канала может быть арестовано.
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