МИД России пообещал ограничить работу американских СМИ в случае признания RT иностранным агентом в США
МИД России планирует принять ответные меры в отношении американских СМИ, работающих в России, в случае продолжения давления на российский телеканал RT в США, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
По ее словам, к американским СМИ и американским журналистам будут применены те же меры, что и к RT в США, при этом Россия будет относиться одинаково как к государственным изданиям, так и к частным.
В чем именно заключается давление на RT в США, Захарова не сказала.
«Ряд наших СМИ подвергается беспрецедентному давлению, причем давлению, которое уже существенно затрудняет деятельность наших СМИ в ряде западных стран, прежде всего в данном случае в США. Безусловно, в случае дальнейших притеснений, дальнейшего нарушения прав наших СМИ на беспрепятственную деятельность нельзя исключать действий, которые будут осуществляться на основе принципов взаимности», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.