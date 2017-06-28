Сенаторы предложили приравнять зарубежные русскоязычные СМИ к иностранным агентам и блокировать их в России

В Совете Федерации обсуждается вопрос о блокировке иностранных СМИ, вещающих на Россию, за нарушение законов РФ. Этот вопрос 27 июня обсуждался на закрытом заседании созданной недавно комиссии Совета Федерации по защите российского суверенитета и борьбе с иностранным вмешательством.

В частности, предлагается обязать русскоязычные СМИ, зарегистрированные за рубежом, раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста и отчитываться о своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах.

При несоблюдении законодательства предлагается уполномочить Роскомнадзор блокировать такие СМИ на территории РФ.

По словам главы комиссии СФ сенатора Андрея Климова, на заседании также предлагалось наделить Минюст РФ правом проводить расследования для выяснения источников финансирования СМИ, зарегистрированных на территории России. В случае если будут найдены источники иностранного финансирования и признаки деятельности в интересах иностранного государства, такие СМИ также должны будут отчитываться по закону об иностранных агентах.