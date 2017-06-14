«Мы обязаны защищать свой суверенитет не хуже американцев» В Совете Федерации создана комиссия по борьбе с иностранным вмешательством. Зачем?

14 июня Совет Федерации создал комиссию по защите российского суверенитета и борьбе с иностранным вмешательством. Комиссия будет анализировать деятельность иностранных государств в России и предлагать новые законы, направленные на борьбу с их «враждебной активностью» и «нагнетанием протестных настроений» с помощью СМИ и НКО. В Совете Федерации говорят, что комиссия особенно нужна перед президентскими выборами 2018 года, чтобы не допустить влияния на их результаты других государств. «Медуза» поговорила с возглавившим комиссию сенатором Андреем Климовым.

Парламентские слушания, посвященные влиянию западных государств на внутреннюю политику России, прошли 7 июня. Там же и было решено создать комиссию по противодействию этому влиянию. Участники дискуссии (среди них, в частности, были генеральный прокурор России Юрий Чайка и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин) говорили, что происходит «активная реализация зарубежных программ, ориентированных на российских журналистов», а признанные «иностранными агентами» НКО «действовали бесконтрольно и непрозрачно, оказывая влияние на принятие органами власти РФ решений в интересах своих иностранных спонсоров».

Андрей Климов

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета (партия «Единая Россия»)





Я разрабатывают эту тематику с начала 2000-х. Я тогда был депутатом Госдумы, и меня очень удивляло, почему российское законодательство не запрещает занимать высокие посты людям с гражданством другого государства или видом на жительство. Вы просто почитайте клятву гражданина США и все станет ясно — там написано, что работать они будут только на Америку, а остальные [страны] пропади пропадом. Люди из политического истеблишмента пытали меня тогда вопросиками: «А почему бы нам не пригласить из-за рубежа талантливого господина или госпожу и не сделать его премьер-министром или министром финансов?». Так сейчас и происходит, например, в Киеве, где украинцев [во власти] почти не осталось.

С тех пор много чего произошло, жизнь идет, появляются новые системы, появляется опыт разного рода цветных революций и не только. Понимаете, это все развивается как инфекционное заболевание. Есть страны, которые считают, что их законодательство распространяется на весь мир. Есть страны, которые считают, что они вправе давать указания другим государствам — через границы и головы их политиков. США наиболее преуспели в этих вопросах. Еще посмотрите на документы Европейского парламента. Они тоже далеко выходят за пределы территории, где живут их избиратели. Но их не наделяли правами управлять делами у нас на Чукотке. Им нужно заниматься тем, что происходит внутри ЕС.

К сожалению, разные люди расширяют возможности проникновения [в другие страны] под разными соусами. В США давно уже существуют под разными именами всякие институты развития демократии. Но что забавно — в 1940-х, когда только появился «Голос Америки», им запрещено было вещать на территории самих США (запрет продлился до 2013 года — прим. «Медузы»). Таким образом, у наших партнеров богатый опыт защиты собственного суверенитета. И мы, конечно, этот опыт проанализируем.

Даже при [президенте Дональде] Трампе политический истеблишмент США не хочет отказаться от вмешательства в чужие дела. На мифическую угрозу со стороны России они отвечают и угрожают нам новыми санкциями. Так что я думаю, создание комиссии не просто своевременно, а этим давно уже надо было озаботиться, и сейчас, слава Богу, мы пришли к такому коллективному мнению.

О каких-то конкретных наших шагах пока сказать не могу, но наша временная комиссия будет заниматься анализом, сбором информации, мониторингом и диалогом с нашими партнерами в правительстве и с общественными организациями. Законодательством, нормотворчеством, мы тоже, конечно, будем заниматься. Но мы не будем заниматься внутренней политикой или дублировать спецслужбы и политические объединения. Вместо этого мы пресечем влияние других стран, которые хотят то ли расшатать наш строй, то ли поменять людей во власти, то ли еще как-то реализовать свои национальные интересы. Мы обязаны защищать свой суверенитет не хуже американцев, которые очень хорошо этим занимаются. Так что надо у них этому учиться.

У нас будут рекомендации, доклады, решения проблем и так далее. Это хороший пример того, как цивилизованное государство — Россия, решает сложную проблему. Мы показываем многим пример, как это надо делать.

Естественно, создание комиссии особенно актуально перед президентскими выборами. Надо быть очень наивным человеком, чтобы думать, что наши оппоненты не воспользуются возможностью и не придумают что-нибудь к главному политическому событию России. Я говорю не о наборе кандидатов или рейтингах. Я говорю о самом принципе. Мы должны сделать так, чтобы это был выбор нашего народа, а не кого-то еще.