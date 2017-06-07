«Особенно тужатся США и Польша». Что говорили в Совете Федерации на слушаниях о вмешательстве в дела России

В Совете Федерации 7 июня прошли слушания, посвященные предотвращению вмешательства во внутренние дела России со стороны Запада. На заседании обсуждали, как России мешают некоммерческие организации и что делать с журналистами, осуществляющими «идейно-политическую интервенцию». «Медуза» приводит несколько цитат из выступлений участников слушаний.

Отмечается активная реализация зарубежных образовательных программ, ориентированных на российских журналистов, взаимодействие и обмен опытом представителей американских и европейских СМИ с российскими журналистами и редакторами оппозиционных онлайн-изданий.

Генеральный прокурор Юрий Чайка

Некоммерческие организации, признанные иностранными агентами, действовали бесконтрольно и непрозрачно, оказывая влияние на принятие органами власти РФ решений в интересах своих иностранных спонсоров. Причем в ряде случаев вопреки нормам международного права финансирование им поступало напрямую от правительств и дипломатических представительств США, Великобритании, структур Евросоюз. […] Они не хотят называться иностранными агентами, предоставлять соответствующую отчетность и раскрывать сведения о своей деятельности. Проще говоря, они стремятся вернуться в то время, когда можно было втихаря, за деньги иностранцев разрушать основы нашей государственности, и при этом ни перед кем, кроме своих спонсоров, не отчитываться. Но это время ушло безвозвратно. (Цитата по «Интерфаксу»).

Огромные средства уже инвестированы, начиная с 90-х годов. Достаточно посмотреть бюджеты разного рода радиоголосов и не только. Это, в общем-то, можно найти свободно в печати. Тысячи людей работают неустанно, круглосуточно на тему фактически, которая называется «идейно-политическая интервенция». Да, это не военные методы, но она происходит. И как на любой войне, здесь активно используются перебежчики. Это тоже отдельная тема, потому что формально они вроде бы как граждане Российской Федерации, но они уехали, точнее, сбежали из нашей страны отнюдь не для того, чтобы укреплять нашу державу. И вот эти граждане тоже, мне кажется, не должны уходить от ответственности, в том числе и за деятельность, которая связана с подрывом нашего национального суверенитета.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин

США убеждают своих партнеров в целесообразности снижения объемов закупки российской нефти и угля, дальнейшего ограничения доступа России к современным технологиям и оборудованию для добычи углеводородов, блокировании российских энергопроектов за рубежом. […] Предпринимаются отчаянные попытки сорвать или хотя бы замедлить реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Особенно усердствуют и тужатся буквально здесь США и Польша, и так довольно громко повизгивают и прибалтийские страны. (Цитата по «Интерфаксу»).

Заместитель главы МИДа Сергей Рябков

Несмотря на проведенные мероприятия по усилению контроля за этой деятельностью (НКО и НПО), проникновение и американское влияние не идет на убыль. Мы ожидаем дальнейшего наращивания объемов, повышения интенсивности и изощренности этой работы в предстоящий период, связанный, прежде всего, с предвыборным периодом, с избирательной кампанией (в РФ). (Цитата по «Интерфаксу»).