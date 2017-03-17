В Госдуме предложили проверить деятельность «Голоса Америки» и «Радио Свободы»
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предложил провести проверку деятельности «Голоса Америки» и «Радио Свободы» на предмет соответствия российскому законодательству.
Госдуме, заявил Затулин, следует принять протокольное поручение комитету по информационной политике о проведении такой проверки.
Такой шаг, по словам главы комитета по делам СНГ, стал бы ответом на внесенный сенатором США Джин Шахин, законопроект о расследовании деятельности телеканала Russia Tоdаy.
Законопроект, внесенный Шахин, расширяет полномочия Минюста для расследования в отношении Russia Tоdаy на предмет возможного нарушения закона о регистрации иностранных агентов. СМИ также предлагается обязать предоставлять информацию о зарубежном финансировании по запросу Минюста. По словам Шахин, «есть все основания полагать, что RT занимается распространением дезинформации и подрывает демократические процессы».