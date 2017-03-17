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В Госдуме предложили проверить деятельность «Голоса Америки» и «Радио Свободы»

Интерфакс
08:24, 17 марта 2017
Надежный источник

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин предложил провести проверку деятельности «Голоса Америки» и «Радио Свободы» на предмет соответствия российскому законодательству.

Госдуме, заявил Затулин, следует принять протокольное поручение комитету по информационной политике о проведении такой проверки.

Такой шаг, по словам главы комитета по делам СНГ, стал бы ответом на внесенный сенатором США Джин Шахин, законопроект о расследовании деятельности телеканала Russia Tоdаy.

Законопроект, внесенный Шахин, расширяет полномочия Минюста для расследования в отношении Russia Tоdаy на предмет возможного нарушения закона о регистрации иностранных агентов. СМИ также предлагается обязать предоставлять информацию о зарубежном финансировании по запросу Минюста. По словам Шахин, «есть все основания полагать, что RT занимается распространением дезинформации и подрывает демократические процессы».
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