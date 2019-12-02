Путин подписал закон, который разрешает признавать любых людей «иностранными агентами»

Президент России Владимир Путин подписал закон о физлицах-«иностранных агентах». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон разрешает присваивать статус «иностранных агентов» физическим лицам, которые участвуют в создании «СМИ-иноагентов» или распространяют их сообщения при этом получают деньги из-за рубежа. Действие закона распространяется и на россиян, и на иностранцев.

Госдума приняла закон 21 ноября, Совет Федерации одобрил его 25 ноября.

Несколько дней назад правозащитники, деятели культуры и науки призвали Владимира Путина не подписывать закон о физлицах-«иностранных агентах». Они назвали документ «юридически абсурдным и заведомо антиконституционным». Открытое обращение к Путину подписали 60 человек.