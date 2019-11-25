Совет Федерации одобрил закон о признании любых людей «иностранными агентами»

Верхняя палата российского парламента одобрила закон, разрешающий присваивать статус «иностранных агентов» физическим лицам, распространяющим сообщения «СМИ-иноагентов» или участвующим в их создании.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, говоря об этом законе, заявил, что он затронет лишь узкий круг лиц — «не миллионы, не тысячи, не многие сотни».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, поручила следить за тем, как применяется этот закон, сообщает «Интерфакс», «в случае каких-то нарушений либо избыточной практики применения реагировать, и, если нужно, внести дополнения и уточнения».

21 ноября закон о физических лицах — «иностранных агентах» был принят Госдумой, теперь его предстоит подписать президенту.