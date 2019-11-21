Госдума разрешила признавать любых людей «иностранными агентами»

Государственная дума приняла в третьем чтении , который позволяет признавать «иностранными агентами» физических лиц. Трансляция заседания шла на сайте Думы.

Государственная дума

«Это набор зеркальных мер и инструментов, которые могут быть применены в случае очередных недружественных шагов по ограничению работы наших средств массовой информации за рубежом», — сказал первый замглавы комитета по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия»).