Суд заочно арестовал Веронику Белоцерковскую. Ее обвиняют в «дискредитации» российской армии

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Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте блогера и основательницы петербургского журнала «Собака.ru» Вероники Белоцерковской, сообщает «Интерфакс».

«В отношении Белоцерковской судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее задержания либо экстрадиции на территорию РФ», — рассказали представители Басманного суда.

Белоцерковскую обвиняют в «распространении фейков» о действиях вооруженных сил (статье 207.3 УК РФ).

По версии правоохранительных органов, она опубликовала в инстаграме записи, содержавшие «заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции».

Уголовное дело в отношении Белоцерковской, которая находится за пределами России, было возбуждено 16 марта. 13 мая МВД России объявило ее в розыск.

Вероника Белоцерковская стала одной из первых обвиняемых по новой статье о «фейках» про российскую армию, появившейся в Уголовном кодексе РФ после начала войны. По состоянию на конец апреля, писал «Коммерсант», было известно о как минимум 38 фигурантах аналогичных дел, среди них журналист и бывший издатель «Медузы» Илья Красильщик.

Статьи за «фейки» о российской армии и «дискредитацию» Вооруженных сил РФ также есть и в Кодексе об административных правонарушениях.

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