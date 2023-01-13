Суд арестовал имущество Вероники Белоцерковской на 153 миллиона рублей

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Басманный суд Москвы арестовал имущество блогера и основательницы петербургского журнала «Собака.ru» на общую сумму 153 миллиона рублей в рамках дела о распространении «фейков» о российской армии.

Об этом сообщило РИА Новости из зала суда, где 13 января в заочном формате начали рассматривать дело Белоцерковской. Как отмечает агентство, речь, среди прочего, идет о квартире в Петербурге, земельном участке с домом и машиноместе.

Об аресте недвижимости в Москве и Петербурге блогера в рамках расследования дела стало известно еще в июле 2022 года. Сумма арестованного имущества тогда не называлась.

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Вероника Белоцерковская — одна из первых обвиняемых по новой статье о «фейках» про российскую армию, появившейся в Уголовном кодексе РФ после начала войны. Дело на блогера завели из-за постов в инстаграме. В мае суд заочно арестовал Белоцерковскую, живущую за границей.

У других фигурантов дел о «фейках» про армию суды тоже арестовывали имущество. В частности, у журналиста арестовали дачу на берегу Финского залива, а у исследователя российских спецслужб Андрея Солдатова — банковские счета.